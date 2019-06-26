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Лучше заберите трубы: власти предложили Газпрому забрать газопровод в Академгородке

Так УЭВ рассчитается с долгами, а жителям района оставят горячую воду, считают в правительстве

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ФГУП «УЭВ» находится в ведомстве Минобрнауки, а из-за его долгов перед газовщиками Академгородок оказался под угрозой отключения горячей воды 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Газпрому забрать газопровод в Академгородке в счёт погашения долга ФГУП «УЭВ», обеспечивающего тепловой энергией и горячей водой научный центр СО РАН и правобережную часть Советского района. 

Жители этих территорий могут остаться без горячей воды 7 июля из-за долгов коммунальщиков. УЭВ должно более 300 миллионов рублей дочерней компании Газпрома — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

В ответе на запрос корреспондента НГС пресс-служба правительства региона подтвердила, что ситуация находится на контроле у губернатора Новосибирской области. Для решения этой проблемы направлены два обращения — в Газпром и Министерство высшего образования и науки РФ. 

«Генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз" Сергею Вадимовичу Густову с предложением о рассмотрении вопроса передачи теплогенерирующих активов ФГУП "УЭВ" в концессию структурам ПАО "Газпром"; учредителю, министру науки и высшего образования Российской Федерации Михаилу Михайловичу Котюкову по оказанию финансовой поддержки ФГУП "УЭВ" для оплаты задолженности за газ и скорейшего принятия решения по вопросу передачи газопроводов структурам ПАО "Газпром" в счёт погашения задолженности за газ поставщику ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"», — пояснили в пресс-службе.

Ранее НГС писал, что жители Советского района попросили губернатора взять ситуацию под контроль. Если ФГУП «УЭВ» и газовики не договорятся, то тысячи домов Академгородка останутся без горячей воды в ближайшее время.

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горячая водаАндрей ТравниковАкадемгородок

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КОММЕНТАРИИ (18)

хехе
26 июн 2019 в 19:37

Обращаться нужно не в Газпром и Министерство высшего образования и науки РФ, а в Следственный Комитет и Прокуратуру с вопросом: "Где деньги?".

Заноза
26 июн 2019 в 19:12

А почему мэрия проигнорировала сложившуюся ситуацию и ничего не предприняла?

Фото пользователя
26 июн 2019 в 19:09

300 млн за пару месяцев не копится. Почему мэр ни разу за пять лет этот вопрос не поднимал? Может быть не пришлось бы ничего отдавать.