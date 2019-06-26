Лучше заберите трубы: власти предложили Газпрому забрать газопровод в Академгородке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Газпрому забрать газопровод в Академгородке в счёт погашения долга ФГУП «УЭВ», обеспечивающего тепловой энергией и горячей водой научный центр СО РАН и правобережную часть Советского района.

Жители этих территорий могут остаться без горячей воды 7 июля из-за долгов коммунальщиков. УЭВ должно более 300 миллионов рублей дочерней компании Газпрома — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

В ответе на запрос корреспондента НГС пресс-служба правительства региона подтвердила, что ситуация находится на контроле у губернатора Новосибирской области. Для решения этой проблемы направлены два обращения — в Газпром и Министерство высшего образования и науки РФ.