Лучше заберите трубы: власти предложили Газпрому забрать газопровод в Академгородке

ФГУП «УЭВ» находится в ведомстве Минобрнауки, а из-за его долгов перед газовщиками Академгородок оказался под угрозой отключения горячей воды
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Газпрому забрать газопровод в Академгородке в счёт погашения долга ФГУП «УЭВ», обеспечивающего тепловой энергией и горячей водой научный центр СО РАН и правобережную часть Советского района.
Жители этих территорий могут остаться без горячей воды 7 июля из-за долгов коммунальщиков. УЭВ должно более 300 миллионов рублей дочерней компании Газпрома — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
В ответе на запрос корреспондента НГС пресс-служба правительства региона подтвердила, что ситуация находится на контроле у губернатора Новосибирской области. Для решения этой проблемы направлены два обращения — в Газпром и Министерство высшего образования и науки РФ.
«Генеральному директору ООО "Газпром межрегионгаз" Сергею Вадимовичу Густову с предложением о рассмотрении вопроса передачи теплогенерирующих активов ФГУП "УЭВ" в концессию структурам ПАО "Газпром"; учредителю, министру науки и высшего образования Российской Федерации Михаилу Михайловичу Котюкову по оказанию финансовой поддержки ФГУП "УЭВ" для оплаты задолженности за газ и скорейшего принятия решения по вопросу передачи газопроводов структурам ПАО "Газпром" в счёт погашения задолженности за газ поставщику ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"», — пояснили в пресс-службе.
Ранее НГС писал, что жители Советского района попросили губернатора взять ситуацию под контроль. Если ФГУП «УЭВ» и газовики не договорятся, то тысячи домов Академгородка останутся без горячей воды в ближайшее время.