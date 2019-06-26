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Город

На месте вырубленного леса около центра Подгорного откроют автодром

Власти Новосибирска разрешили снести деревья ещё в марте

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Автодром строит автошкола «За рулём»

На месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.

— Земельный участок, на котором произведён снос зелёных насаждений, передан мэрией Новосибирска в аренду ЧОУ ПО «За рулём» для строительства автодрома, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ со ссылкой на администрацию Центрального округа.

Разрешение на снос было выдано в марте 2019 года. Участок, на котором производятся работы, по данным публичной кадастровой карты, занимает площадь в 1,8 га и оценивается в 117 миллионов рублей. 

Местные жители называли это место своим маленьким Заельцовским бором

В автошколе «За рулём» корреспонденту НГС отказались прокомментировать строительные работы.

— Все вопросы задавайте в администрацию, мэрию Новосибирска, где мы получали разрешение, — ответила корреспонденту НГС помощник директора автошколы.

В конце марта возле дома по улице Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. Но в конце мая на участке начали обустраивать парковку.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Фига
26 июн 2019 в 18:21

До каких пор мэрия будет разрешать повсеместно вырубать деревья в городе?

Утопия
26 июн 2019 в 18:21

Очень сомневаюсь в безвозмездности этого действа.

Фото пользователя
26 июн 2019 в 18:20

Зелени и так мало, а умники из городской администрации рашрешают ее уничтожать ради того, чтобы закатать асфальтом.