На месте вырубленного леса около центра Подгорного откроют автодром

На месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.

— Земельный участок, на котором произведён снос зелёных насаждений, передан мэрией Новосибирска в аренду ЧОУ ПО «За рулём» для строительства автодрома, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ со ссылкой на администрацию Центрального округа.

Разрешение на снос было выдано в марте 2019 года. Участок, на котором производятся работы, по данным публичной кадастровой карты, занимает площадь в 1,8 га и оценивается в 117 миллионов рублей.