На месте вырубленного леса около центра Подгорного откроют автодром

Автодром строит автошкола «За рулём»
На месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.
— Земельный участок, на котором произведён снос зелёных насаждений, передан мэрией Новосибирска в аренду ЧОУ ПО «За рулём» для строительства автодрома, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ со ссылкой на администрацию Центрального округа.
Разрешение на снос было выдано в марте 2019 года. Участок, на котором производятся работы, по данным публичной кадастровой карты, занимает площадь в 1,8 га и оценивается в 117 миллионов рублей.
В автошколе «За рулём» корреспонденту НГС отказались прокомментировать строительные работы.
— Все вопросы задавайте в администрацию, мэрию Новосибирска, где мы получали разрешение, — ответила корреспонденту НГС помощник директора автошколы.
В конце марта возле дома по улице Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. Но в конце мая на участке начали обустраивать парковку.