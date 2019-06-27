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Дороги и транспорт

Новую дорогу на «Родниках» оценили почти в 80 миллионов

Дорогу длиной в полкилометра и с ограничением скорости 70 км/ч начнут строить в этом году

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Вид с улицы Гребенщикова на улицу Мясниковой

Фото: yandex.ru/maps

Мэрия Новосибирска заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 79,3 миллиона рублей.

Дорогу будут строить в два этапа и должны закончить в следующем году. 

«Сроки завершения работ: в 2019 году — с даты заключения муниципального контракта по 10 декабря 2019 года, в 2020 году — с 3 февраля 2020 года по 1 октября 2020 года», — говорится в документах госзакупки.

Дорога будет проходить от улицы Гребенщикова до жилого дома № 8 по улице Мясниковой.

Общая протяженность участка строительства — 534 метра, ширина проезжей части автодороги — 15 метров, дорога будет 4-полосной. Расчётная скорость движения — 70 км/ч.

Дорогу проложат от улицы Гребенщикова до дома Мясниковой, 8

О том, что дорогу на Мясниковой будут строить, стало известно в середине мая — тогда об этом сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Участочек небольшой, но очень важный. Тогда объезд станет короче», — говорил мэр.

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КОММЕНТАРИИ (29)

27 июн 2019 в 08:46

Эту технологическая дорога идущая вдоль гаражей, которую должен был построить застройщик, но мэрия (Локоть) же всегда помогает особо нуждающимся.
Локоть - вредитель! Проезд от Ленты до Фадеева закрыл в первые полгода после избрания (забота о ЖД путях), сейчас заявили с помпой об открытии и строительстве дороги, забыв о том что ради Колонды изменили схему движения, и если откроют проезд, то Объединения будет стоять всегда, если не поставить светофор. Обустройство технологической дороги вдоль гаражей и жилмассива длинной 500 метров будут строить 2 года, ОК.
Не могут расширить 50 метров Объединения на участке от переезда Макаренко до поворота на Учительскую, из за чего весь поток с 4,5,6 пытается влиться в одну полосу, так же в обратном направлении (50 метров, Карл). Не могут расширить на одну полосу Кедровуой и обустроить переезд на участке от поворота с Краузе до поворота на карьер Мочище (100 метров), зато вопреки генплану дали разрешение на коммерческую застройку, как будут потом в соответствии генплану расширять, сносить? В общем писать и писать, зато отписки строчат только так. Голосовал за Локтя, потому что Городецкий уже надоел и особо ничего не делал, но на фоне Локтя Филиппыч, ого-го, тру мэр. А Локоть так, балобол-собеседник.

Еее
27 июн 2019 в 08:38

Нужно в первую очередь сделать переезд через ж.д. путь на ленте.
Отсутствие переезда на ленте - первопричина пробок при выезде с Родников!
Если строительством огрызка в 500 метров вы хотите убрать пробку с перекрёстка Гребенщикова - Тюленина, то откройте перекрёсток Красный проспект -тюленина.
Плюс измените работу светофора перекрёстка Гребенщикова - Тюленина, чтобы машины могли поворачивать, не пропуская пешеходов.
В Мэрии вообще специалистов по транспорту не осталось??? Или вам двоечники из ниижта опять насоветовали?

Киви
27 июн 2019 в 08:29

80 лямов за 500 метров пробки.. Браво мэрия, можно просто похлопать вам..