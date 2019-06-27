Новую дорогу на «Родниках» оценили почти в 80 миллионов

Мэрия Новосибирска заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 79,3 миллиона рублей.

Дорогу будут строить в два этапа и должны закончить в следующем году.

«Сроки завершения работ: в 2019 году — с даты заключения муниципального контракта по 10 декабря 2019 года, в 2020 году — с 3 февраля 2020 года по 1 октября 2020 года», — говорится в документах госзакупки.