Новую дорогу на «Родниках» оценили почти в 80 миллионов

Вид с улицы Гребенщикова на улицу Мясниковой
Фото: yandex.ru/maps
Мэрия Новосибирска заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города.
Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 79,3 миллиона рублей.
Дорогу будут строить в два этапа и должны закончить в следующем году.
«Сроки завершения работ: в 2019 году — с даты заключения муниципального контракта по 10 декабря 2019 года, в 2020 году — с 3 февраля 2020 года по 1 октября 2020 года», — говорится в документах госзакупки.
Дорога будет проходить от улицы Гребенщикова до жилого дома
Общая протяженность участка строительства — 534 метра, ширина проезжей части автодороги — 15 метров, дорога будет 4-полосной. Расчётная скорость движения — 70 км/ч.
О том, что дорогу на Мясниковой будут строить, стало известно в середине мая — тогда об этом сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Участочек небольшой, но очень важный. Тогда объезд станет короче», — говорил мэр.