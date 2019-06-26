В Новосибирске открыли ещё три пляжа

Сегодня, 26 июня, новосибирские спасатели объявили, что горожане могут купаться ещё на трёх пляжах.

«Купание теперь разрешено еще на пляжах "У моря Обского", "Детский", "Бумеранг" на Новосибирском водохранилище. Процесс приёмки и открытия пляжей продолжается», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.



Спасатели проверили не только берег, но и дно водоёмов и признали их безопасными.

Сейчас новосибирцы могут купаться на пяти пляжах города. Помимо тех, что были приняты сегодня, заходить в воду можно на пляжах «Наутилус» и «Звезда».