26 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 62.52
eur 71.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 62.52
eur 71.23
Лето

В Новосибирске открыли ещё три пляжа

Спасатели проверили не только берег, но и дно водоёмов — купаться можно

Поделиться

547
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Теперь в Новосибирске сейчас разрешено купаться на пяти пляжах

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 26 июня, новосибирские спасатели объявили, что горожане могут купаться ещё на трёх пляжах.

«Купание теперь разрешено еще на пляжах "У моря Обского", "Детский", "Бумеранг" на Новосибирском водохранилище. Процесс приёмки и открытия пляжей продолжается», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области. 

Спасатели проверили не только берег, но и дно водоёмов и признали их безопасными.

Сейчас новосибирцы могут купаться на пяти пляжах города. Помимо тех, что были приняты сегодня, заходить в воду можно на пляжах «Наутилус» и «Звезда».

Новосибирские синоптики рассказали прогноз погоды на ближайшие дни: жара в городе задержится до конца месяца.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пляж

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
26 июн 2019 в 18:15

Нихочу...обгорю как свиня...а мыццо потом как? Ни повернуться, ни развернуться, всё гореть буит...да и потом, слишком уж много людишэк там, ану-как сглазит кто? Фу...нет...нипайду!!!