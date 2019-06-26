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Город

Кафе, каток и лавки на ступенях: Михайловскую набережную доделают в 2020 году

Архитекторы обнародовали концепцию последнего этапа реконструкции набережной

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В этой части набережной появятся спортивное поле и верёвочный парк

Фото: архитектурная мастерская «Адаптик-А»

Мэрия Новосибирска опубликовала концепцию третьего этапа благоустройства Михайловской набережной — участка площадью 65 тысяч кв. м от зоны с главной сценой до гостиницы River Park.

Над концепцией работали авторы проектов предыдущих этапов благоустройства набережной, архитектурная мастерская «Адаптик-А». Она продолжили общую концепцию парка, которая уже реализована на соседних участках.

На проектируемую часть набережной предусмотрено два входа: с улицы Большевистской, справа от колеса обозрения, по лестнице, которую планируют оборудовать местами для сидения, и со стороны строящегося жилого комплекса.

У реки сохранят зону с аттракционами и упорядочат фуд-корт

На участке выделят несколько зон. Большая часть территории будет предназначена для «тихого отдыха»: здесь благоустроят и дополнят зелёную зону, проложат дорожки и велодорожки, установят лавочки, высадят два зелёных лабиринта.

В центре территории появятся и навесы. «Климатические условия Новосибирска почти не учтены в существующем благоустройстве территории. Это становится поводом для жалоб жителей. В летний период из-за отсутствия укрытий от солнца и дождя находиться на улице тяжело и опасно», — объясняют в проекте авторы.

Вдоль речного променада сохранится зона аттракционов, здесь также упорядочат фуд-корт. Кафе также появится на центральном променаде у основания лестницы.

На новом участке набережной появятся навесы, лавочки на лестнице и кафе

Ближе к речному вокзалу обустроят спортивную зону с полем, детскую площадку и верёвочный парк.

Зимой по территории пройдёт часть маршрута лыжни, кроме того, именно здесь предусмотрен большой каток, который включает в себя площадку с фудкортом.

Как отметили в мэрии, проект уже прошёл через открытое общественное обсуждение, после чего его доработали и представили мэру Новосибирска. Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, в этом году должны подготовить проектно-сметную документацию, а сами работы на участке запланированы на 2020 год.

Ранее стало известно, что в мэрии работают над проектом продления набережной — её могут продлить ещё на 2 километра до Бугринского моста.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Ехидна
26 июн 2019 в 17:48

Сколько можно уже одну набережную обустраивать, все равно лучше выглядеть она не будет.

Жаба
26 июн 2019 в 17:52

Зачем каждый год её благоустраивать или мэрия какие-то схемы проворачивает под прикрытием этого проекта?

Хурма
26 июн 2019 в 17:53

Набережная не то место, где люди будут ходить четко по дорожкам и сидеть на лавочках. Зачем там повторять эти же ошибки.