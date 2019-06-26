Кафе, каток и лавки на ступенях: Михайловскую набережную доделают в 2020 году

На проектируемую часть набережной предусмотрено два входа: с улицы Большевистской, справа от колеса обозрения, по лестнице, которую планируют оборудовать местами для сидения, и со стороны строящегося жилого комплекса.

Над концепцией работали авторы проектов предыдущих этапов благоустройства набережной, архитектурная мастерская «Адаптик-А». Она продолжили общую концепцию парка, которая уже реализована на соседних участках.

Мэрия Новосибирска опубликовала концепцию третьего этапа благоустройства Михайловской набережной — участка площадью 65 тысяч кв. м от зоны с главной сценой до гостиницы River Park.

У реки сохранят зону с аттракционами и упорядочат фуд-корт

На участке выделят несколько зон. Большая часть территории будет предназначена для «тихого отдыха»: здесь благоустроят и дополнят зелёную зону, проложат дорожки и велодорожки, установят лавочки, высадят два зелёных лабиринта.



В центре территории появятся и навесы. «Климатические условия Новосибирска почти не учтены в существующем благоустройстве территории. Это становится поводом для жалоб жителей. В летний период из-за отсутствия укрытий от солнца и дождя находиться на улице тяжело и опасно», — объясняют в проекте авторы.



Вдоль речного променада сохранится зона аттракционов, здесь также упорядочат фуд-корт. Кафе также появится на центральном променаде у основания лестницы.

