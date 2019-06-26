Новосибирское метро продлит работу в День города

«Площадь Маркса» — со стороны ГУМ «Россия» — с 5:45 до 24:00, со стороны ТЦ «Версаль» — с 5:45 до 1:00;

Вестибюли станций метро будут работать по следующему графику:

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал движения сократится до трех минут», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Новосибирский метрополитен продлит работу на час в ночь с 30 июня на 1 июля после празднования Дня города.

«Студенческая» — со стороны кинотеатра «Аврора» — с 6:30 до 22:00, со стороны НГТУ — с 5:45 до 1:00;

«Речной вокзал» — со стороны железнодорожного вокзала — с 5:45 до 24:00, со стороны

Большевистской — с 5:45 до 1:00;

«Октябрьская» — со стороны Шевченковского жилмассива — с 5:45 до 24:00, со стороны ГПНТБ — с 5:45 до 1:00;

«Площадь Ленина» — со стороны Орджоникидзе — с 5:45 до 1:00, со стороны мэрии — с 5:45 до 24:00;

«Красный проспект» — со стороны Крылова — с 7:00 до 24:00, со стороны Дома офицеров — с 5:45 до 1:00;

«Сибирская» — с 5:45 до 23:00;

«Гагаринская» — со стороны Кропоткина — с 5:45 до 24:00, со стороны железнодорожной платформы — с 5:45 до 1:00;

«Заельцовская» — со стороны ДК «Прогресс» — с 5:45 до 24:00, со стороны центра — с 5:45 до 1:00;

«Площадь Гарина-Михайловского» — со стороны вокзала «Новосибирск-Главный» — с 5:45 до 1:00, со стороны гостиницы «Новосибирск» — с 5:45 до 24:00;

«Маршала Покрышкина» — со стороны Ольги Жилиной — с 5:45 до 23:00, со стороны улицы Ипподромской — с 5:45 до 1:00;