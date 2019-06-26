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Дороги и транспорт
День города-2019

Новосибирское метро продлит работу в День города

НГС публикует графики работ каждой станций в ночь с 30 июня на 1 июля

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Все станции закончат работу в 1:00

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирский метрополитен продлит работу на час в ночь с 30 июня на 1 июля после празднования Дня города.

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал движения сократится до трех минут», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Вестибюли станций метро будут работать по следующему графику:

«Площадь Маркса» — со стороны ГУМ «Россия» — с 5:45 до 24:00, со стороны ТЦ «Версаль» — с 5:45 до 1:00;

«Студенческая» — со стороны кинотеатра «Аврора» — с 6:30 до 22:00, со стороны НГТУ — с 5:45 до 1:00;

«Речной вокзал» — со стороны железнодорожного вокзала — с 5:45 до 24:00, со стороны

Большевистской — с 5:45 до 1:00;

«Октябрьская» — со стороны Шевченковского жилмассива — с 5:45 до 24:00, со стороны ГПНТБ — с 5:45 до 1:00;

«Площадь Ленина» — со стороны Орджоникидзе — с 5:45 до 1:00, со стороны мэрии — с 5:45 до 24:00;

«Красный проспект» — со стороны Крылова — с 7:00 до 24:00, со стороны Дома офицеров — с 5:45 до 1:00;

«Сибирская» — с 5:45 до 23:00;

«Гагаринская» — со стороны Кропоткина — с 5:45 до 24:00, со стороны железнодорожной платформы — с 5:45 до 1:00;

«Заельцовская» — со стороны ДК «Прогресс» — с 5:45 до 24:00, со стороны центра — с 5:45 до 1:00;

«Площадь Гарина-Михайловского» — со стороны вокзала «Новосибирск-Главный» — с 5:45 до 1:00, со стороны гостиницы «Новосибирск» — с 5:45 до 24:00;

«Маршала Покрышкина» — со стороны Ольги Жилиной — с 5:45 до 23:00, со стороны улицы Ипподромской — с 5:45 до 1:00;

«Березовая роща» — со стороны проспекта Дзержинского — с 5:45 до 23:00, со стороны  Фрунзе, Красина — с 5:45 до 1:00;

«Золотая нива» — со стороны Бориса Богаткова — с 5:45 до 1:00, со стороны Лежена, Федосеева — с 5:45 до 24:00.

«Метрополитен обращает внимание пассажиров, что переход между станциями "Красный проспект" и "Сибирская" также будет работать до 1:00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02, что позволит совершить поездку в пределах только одной линии», — передали в пресс-центре.

Полную программу мероприятий на День города НГС публиковал накануне, посмотреть её можно тут.

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День города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (8)

26 июн 2019 в 17:33

А ожидается ли такое, чтобы что-нибудь продлило новосибирское метро?

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26 июн 2019 в 18:05

..."Наяривай, рванина! Жги, пока молодой.
Палёная "конина", в соусе волос седой,
Ори в дешёвый караоке и мычи "на бис"
К фигам законы, сроки - даёшь - сервис!"....(с)
Ча? На эти выхи буишь трясти своими арбузами, под завыванье Бузовой?! Жерти чо-нить буишь на улицэ, пить там, подикася....сильно хыть не пей, синеботина гидролизна, ато станишь импатэнтом!!!

Прохожий
26 июн 2019 в 17:29

Нужно еще добавить что входы и выходы на станции Площадь Ленина и Речной вокзал будут ЗАКРЫТЫ с 21 до 23:30. То есть будет как всегда "все для людей", которые после салюта соберутся домой и им придется тащиться пешком либо через мост, кому с речного на левый берег к примеру. А кто с пл. Ленина тем пешкодраить либо до жд вокзала либо до м. Красный проспект либо на Октябрьскую.