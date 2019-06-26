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Город

«Половину Академгородка отрубило»: технопарк и торговый центр остались без электричества

Электричества нет в нескольких зданиях на Кутателадзе и Николаева

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В технопарке и «Эдеме» свет выключили около 16:05

Фото: Мария Тищенко

Сегодня, 26 июня, в новосибирском технопарке и ТРК «Эдем» выключили свет. Об этом в редакцию сообщили читатели.

«По всей улице Кутателадзе пропал свет, не только у нас. Половину Академгородка отрубило. У нас паники нету, всё хорошо. Люди на солнышке загорают и ждут, пока всё включится», — рассказала корреспонденту НГС директор по маркетингу ТРК «Эдем» Анастасия Стоун. 

Фото из магазина «Добрянка» в «Эдеме»

Диспетчер по электроснабжению ФГУП УЭВ уточнил корреспонденту НГС, что электричества нет из-за аварии на подстанции «Научная», к которой относится весь Академгородок. Он добавил, что в ближайшее время свет дадут. 

Ранее НГС писал о проблемах с горячей водой в Академгородке: Советский район может остаться без неё 7 июля из-за того, что местные коммунальщики должны за газ сотни миллионов.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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26 июн 2019 в 16:49

Какое нам дело до Академгородка? У нас своих проблем в городе много, товарищ Локоть итак не успевает.

112
26 июн 2019 в 16:54

Кутателадзе это же Щ, а не Академгородок. В Городке все норм.

26 июн 2019 в 16:40

Академик Лаврентьев в гробу бы перевернулся. Но современным "академовцам" насрать на всё.