«Половину Академгородка отрубило»: технопарк и торговый центр остались без электричества

В технопарке и «Эдеме» свет выключили около 16:05
Фото: Мария Тищенко
Сегодня, 26 июня, в новосибирском технопарке и ТРК «Эдем» выключили свет. Об этом в редакцию сообщили читатели.
«По всей улице Кутателадзе пропал свет, не только у нас. Половину Академгородка отрубило. У нас паники нету, всё хорошо. Люди на солнышке загорают и ждут, пока всё включится», — рассказала корреспонденту НГС директор по маркетингу ТРК «Эдем» Анастасия Стоун.
Диспетчер по электроснабжению ФГУП УЭВ уточнил корреспонденту НГС, что электричества нет из-за аварии на подстанции «Научная», к которой относится весь Академгородок. Он добавил, что в ближайшее время свет дадут.
Ранее НГС писал о проблемах с горячей водой в Академгородке: Советский район может остаться без неё 7 июля из-за того, что местные коммунальщики должны за газ сотни миллионов.