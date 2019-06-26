«Половину Академгородка отрубило»: технопарк и торговый центр остались без электричества

Сегодня, 26 июня, в новосибирском технопарке и ТРК «Эдем» выключили свет. Об этом в редакцию сообщили читатели.



«По всей улице Кутателадзе пропал свет, не только у нас. Половину Академгородка отрубило. У нас паники нету, всё хорошо. Люди на солнышке загорают и ждут, пока всё включится», — рассказала корреспонденту НГС директор по маркетингу ТРК «Эдем» Анастасия Стоун.

