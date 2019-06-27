Омский депутат построит рядом с новым ЛДС торговый центр

Сейчас на месте будущей стройки — парковка и павильон с автотоварами

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство депутату и бизнесмену из Омска Валерию Кокорину — он хочет возвести на улице Немировича-Данченко трёхэтажный ТЦ с подземной парковкой и торговать в нём фермерскими продуктами. Разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. Согласно документу, на участке между Gorskiy city hotel и ЖК «Панорама» построят «торговое здание с административными помещениями и подземной автостоянкой» площадью более 7,1 тысячи кв. м. Для сравнения: соседний ТРК «Горский» занимает 18 тысяч квадратов.

Разрешение выдали компании «Орбита», которой владеет бизнесмен и депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин. Он также владеет кинотеатром и несколькими крупными торговыми центрами в Омске, занимался строительством и реконструкцией нескольких храмов и соборов, жилых домов, административных и производственных зданий. В Новосибирске Валерий Кокорин построил ТРК «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel. Валерий Кокорин рассказал корреспонденту НГС, что новый ТЦ планируют построить до Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году — арену для него строят неподалёку от ЖК «Панорама». «За автопавильоном с выходом на Немировича-Данченко будет построен торговый комплекс небольшой, который будет торговать фермерской продукцией Новосибирской области. Потому что здесь вот микрорайон сейчас организовался, а поблизости ничего подобного нет. У нас там торговый центр, автопавильон, гостиница и эти торговые ряды для сельскохозяйственной фермерской продукции», — пояснил Валерий Кокорин.

В ближайшие пару месяцев здесь начнут готовить стройплощадку Фото: Александр Ощепков / НГС