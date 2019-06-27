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Недвижимость

Омский депутат построит рядом с новым ЛДС торговый центр

Там будут продавать фермерские продукты

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Сейчас на месте будущей стройки — парковка и павильон с автотоварами 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство депутату и бизнесмену из Омска Валерию Кокорину — он хочет возвести на улице Немировича-Данченко трёхэтажный ТЦ с подземной парковкой и торговать в нём фермерскими продуктами.

Разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. Согласно документу, на участке между Gorskiy city hotel и ЖК «Панорама» построят «торговое здание с административными помещениями и подземной автостоянкой» площадью более 7,1 тысячи кв. м. Для сравнения: соседний ТРК «Горский» занимает 18 тысяч квадратов. 

Разрешение выдали компании «Орбита», которой владеет бизнесмен и депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин. Он также владеет кинотеатром и несколькими крупными торговыми центрами в Омске, занимался строительством и реконструкцией нескольких храмов и соборов, жилых домов, административных и производственных зданий. В Новосибирске Валерий Кокорин построил ТРК «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.

Валерий Кокорин рассказал корреспонденту НГС, что новый ТЦ планируют построить до Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году — арену для него строят неподалёку от ЖК «Панорама». 

«За автопавильоном с выходом на Немировича-Данченко будет построен торговый комплекс небольшой, который будет торговать фермерской продукцией Новосибирской области. Потому что здесь вот микрорайон сейчас организовался, а поблизости ничего подобного нет. У нас там торговый центр, автопавильон, гостиница и эти торговые ряды для сельскохозяйственной фермерской продукции», — пояснил Валерий Кокорин.

В ближайшие пару месяцев здесь начнут готовить стройплощадку 

По его словам, в июле-августе здесь начнут готовить стройплощадку и выносить коммуникации. Закончить строительство планируют до МЧМ, который пройдёт в 2023 году. 

Новый супермаркет появится и в здании нового автовокзала в Заельцовском районе — здесь хотят открыть «Горожанку». 

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ТЦмолодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 годаулица Немировича-Данченко

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (14)

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27 июн 2019 в 13:57

Не все то "Фермерское" и "Алтайское" на котором пишут "Фермерское" и "Алтайское". Маркетинговый ход не более того.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 13:53

Одни фермеры вокруг. Только таже продукция лежит в ашане и пятёрочке.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 13:55

В ТРЦ Горский разве нет супермаркета в цоколе?