«Я был бы третьим участником ДТП»: новосибирец чудом избежал аварии со скорой на Советской

Очевидец аварии на перекрёстке улицы Советская и Вокзальной магистрали рассказал, из-за чего случилось ДТП. По его словам, водитель Toyota не успела затормозить перед скорой.

Как сообщил корреспонденту НГС новосибирец Андрей, он ехал по Вокзальной магистрали на работу, и перед пересечением улицы с Советской услышал звук сирены и успел вовремя затормозить.

«Услышал, что звук сирены, посмотрел налево, увидел, что едет скорая с включённой сиреной и мигалками. Получается, со всем, с чем можно было. Для скорой горел красный свет, но я бы не сказал, что она ехала с большой скоростью. Она чуть-чуть притормозила [на перекрёстке]. Красный автомобиль, в котором ехала девушка — честно, не буду врать — засмотрелась, не успела притормозить. И получается, если бы я стоял чуть-чуть ближе к зебре, я бы был третьим участником аварии», — сообщил Андрей.