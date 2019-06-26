«Я был бы третьим участником ДТП»: новосибирец чудом избежал аварии со скорой на Советской

Водитель Toyota не успела затормозить перед скорой, а после столкновения чуть не задохнулась в машине
Фото: Стас Соколов / НГС
Очевидец аварии на перекрёстке улицы Советская и Вокзальной магистрали рассказал, из-за чего случилось ДТП. По его словам, водитель Toyota не успела затормозить перед скорой.
Как сообщил корреспонденту НГС новосибирец Андрей, он ехал по Вокзальной магистрали на работу, и перед пересечением улицы с Советской услышал звук сирены и успел вовремя затормозить.
«Услышал, что звук сирены, посмотрел налево, увидел, что едет скорая с включённой сиреной и мигалками. Получается, со всем, с чем можно было. Для скорой горел красный свет, но я бы не сказал, что она ехала с большой скоростью. Она чуть-чуть притормозила [на перекрёстке]. Красный автомобиль, в котором ехала девушка — честно, не буду врать — засмотрелась, не успела притормозить. И получается, если бы я стоял чуть-чуть ближе к зебре, я бы был третьим участником аварии», — сообщил Андрей.
По его словам, ему сигналили машины сзади, чтобы он быстрее начал движение, но то, что он вовремя заметил скорую помощь, помогло ему избежать аварии.
Читатель НГС прислал видео, на котором видны последствия аварии
«Мы помогли девушке. У неё было задымление в салоне. Она бы задохнулась, если бы мы ей не открыли дверь и не отключили аккумулятор. Что дальше было, я не знаю. [НГС: сильно ли девушка пострадала?] Я не могу сказать, потому что она, видимо, плечом ударилась или вывихнула, вероятнее всего», — добавил Андрей.
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