Прочь с дороги: инспекторы ГИБДД наказали 8 водителей, которые не уступили машинам с мигалками

«Тойота» не пропустила скорую
Фото: Стас Соколов
В Новосибирске с начала 2019 года инспекторы ГИБДД наказали 8 человек за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками. В список спецавтомобилей, пользующихся преимуществом, входят скорая помощь, пожарные, полиция, служебная машина губернатора.
«8 материалов составлено, это в основном пожарные и скорая помощь. В этом году проводился один рейд по данным мероприятиям. Не такие уж и частые ДТП со скорыми вообще в принципе. По культуре вождения у нас водители в основном в последнее время пропускают скорые и пожарные автомобили.
Улучшилась культура вождения автомобилистов, но всё-таки иногда надо быть внимательней, у нас сейчас изменились погодные условия, водители не все, видимо, видят или слышат», —
сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
За непропуск автомобиля с мигалкой составляется протокол по ст. 12.17 КоАП «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».
Статья предусматривает штраф 500 рублей или лишение водительских прав на 1–3 месяца.
Сегодня днем на Вокзальной магистрали произошло серьезное ДТП с участием легковой «Тойоты» и машины скорой помощи, которая везла тяжелобольного пациента.