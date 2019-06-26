Прочь с дороги: инспекторы ГИБДД наказали 8 водителей, которые не уступили машинам с мигалками

В Новосибирске с начала 2019 года инспекторы ГИБДД наказали 8 человек за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками. В список спецавтомобилей, пользующихся преимуществом, входят скорая помощь, пожарные, полиция, служебная машина губернатора.

«8 материалов составлено, это в основном пожарные и скорая помощь. В этом году проводился один рейд по данным мероприятиям. Не такие уж и частые ДТП со скорыми вообще в принципе. По культуре вождения у нас водители в основном в последнее время пропускают скорые и пожарные автомобили.