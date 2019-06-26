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Авто
ДТП со скорой на Вокзальной магистрали

Прочь с дороги: инспекторы ГИБДД наказали 8 водителей, которые не уступили машинам с мигалками

За помеху спецавтомобилю могут лишить прав и оштрафовать

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«Тойота» не пропустила скорую

Фото: Стас Соколов

В Новосибирске с начала 2019 года инспекторы ГИБДД наказали 8 человек за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками. В список спецавтомобилей, пользующихся преимуществом, входят скорая помощь, пожарные, полиция, служебная машина губернатора. 

«8 материалов составлено, это в основном пожарные и скорая помощь. В этом году проводился один рейд по данным мероприятиям. Не такие уж и частые ДТП со скорыми вообще в принципе. По культуре вождения у нас водители в основном в последнее время пропускают скорые и пожарные автомобили. 

Улучшилась культура вождения автомобилистов, но всё-таки иногда надо быть внимательней, у нас сейчас изменились погодные условия, водители не все, видимо, видят или слышат», — 

сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

Сегодня днем водитель иномарки врезался в скорую, которая ехала с тяжелобольным пациентом

За непропуск автомобиля с мигалкой составляется протокол по ст. 12.17 КоАП «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом». 

Статья предусматривает штраф 500 рублей или лишение водительских прав на 1–3 месяца.

Сегодня днем на Вокзальной магистрали произошло серьезное ДТП с участием легковой «Тойоты» и машины скорой помощи, которая везла тяжелобольного пациента. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
26 июн 2019 в 16:59

Насчет машин скорой, полиции, пожарных я согласен...
Но с каких лаптей сюда входит машина губернатора???
Человек, которого избрал народ( про президента скромно промолчим), должен стоять на страже прав народа, заботиться о нем.....
А значит он не должен стоять выше народа...
Вот пусть все эти слуги народа, как весь народ, стоят в пробках, ездят на ОТ....
Ох, блин, помечтал, а сейчас меня тут расскатают по асфальту.....