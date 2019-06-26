Школу № 100 эвакуировали после тревожного звонка: на месте работают кинологи

«После 14:00 где-то поступила информация о якобы возникшей угрозе в отношении образовательного учреждения, расположенного в Заельцовском районе. На место выезжали все оперативные службы, в том числе сотрудники полиции, кинологи с собаками. В ходе проведения необходимых мероприятий предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, обнаружено в здании не было», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сегодня днём, 26 июня, в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей из школы № 100 на улице Северная.

Сейчас в школе ещё работают силовики. Количество эвакуированных в МВД не уточнили, известно, что людей было немного.

Полиция ищет подозреваемого, который сообщил об угрозе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 июня в терминале международных авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво прозвучало объявление об эвакуации.