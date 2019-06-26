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Школу № 100 эвакуировали после тревожного звонка: на месте работают кинологи

Полиция обыскала всю школу и теперь разыскивает звонившего

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Звонок в школу № 100 поступил сегодня после 14 часов

Фото: google.ru/maps

Сегодня днём, 26 июня, в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей из школы № 100 на улице Северная.

«После 14:00 где-то поступила информация о якобы возникшей угрозе в отношении образовательного учреждения, расположенного в Заельцовском районе. На место выезжали все оперативные службы, в том числе сотрудники полиции, кинологи с собаками. В ходе проведения необходимых мероприятий предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, обнаружено в здании не было», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сейчас в школе ещё работают силовики. Количество эвакуированных в МВД не уточнили, известно, что людей было немного.

Полиция ищет подозреваемого, который сообщил об угрозе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 июня в терминале международных авиалиний новосибирского аэропорта Толмачёво прозвучало объявление об эвакуации.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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26 июн 2019 в 16:20

каво они там эвакуировали? на дворе каникулы.

С той стороны
26 июн 2019 в 16:12

стабильно раз в квартал тренируются , в Саратове сегодня ФСБ терракт предотвратило , тут снова в школы звонят ... совпадение ?

вася
26 июн 2019 в 16:02

Это наверное звонят провокаторы из незалэжного зарубежья.