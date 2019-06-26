Если хочется хинкали: как добраться из Новосибирска до Грузии после запрета Путина

Рейс между Новосибирском и Батуми презентовали в Толмачёво только 5 июня — спустя месяц они уже пропадут из расписания

Президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы из России в Грузию — НГС составил инструкцию, как можно добраться из Новосибирска до кавказской страны всего лишь с одной пересадкой, минуя запреты. По словам PR-директора Aviasales.ru Яниса Дзенис, сейчас ещё можно успеть купить билет на прямой рейс — до 8 июля из Новосибирска в Тбилиси ещё летает S7. Например, на 6 июля есть билеты по 11 818 рублей, время в пути — 4:45. Самым доступным способом добраться до Грузии после 8 июля будет рейс с пересадкой в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана. — Прим. ред.).

«С отменой прямых рейсов быстрой альтернативной станет рейс Air Astana со стыковкой в Нур-Султане: 18 913 рублей в одну сторону и 7 часов в пути. В другие дни и с более длинной стыковкой улететь можно за 1 4 282 рубля», — пояснил Янис Дзенис. Правда, на момент публикации новости цена на рейс через Нур-Султан 10 июля увеличилась на 1341 рубль, при этом на другой день — 11 июля — понизилась на 516 рублей. Янис Дзенис добавил, что сервис Aviasales уже заметил некоторое снижение запросов по Грузии, при этом нет однозначного ответа, на что новосибирцы меняют это направление. Скорее всего, считает Дзенис, спрос распределится по другим популярным летним странам — Испании, Италии, Турции, Болгарии и Черногории.

Помимо только авиаперелётов есть другие способы добраться из Новосибирска в Грузию, например, через Армению и Азербайджан. Если рассматривать вариант через Армению, то прямой перелёт 9 июля из Новосибирска в Ереван, по информации сайта Aviasales, стоит 2 3 123 рубля, в пути — около 5 часов, а автобус из Еревана в Тбилиси, по данным Яндекс.Автобусы, — от 1100 рублей (и около 6 часов в пути). То есть чтобы добраться до Грузии, нужно будет потратить как минимум 11 часов.

