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Криминал

Пассажиры отправились в колонию за попытку задушить таксиста

Сначала они попытались задушить водителя, а потом положили его в багажник и поехали кататься

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Напавшие на таксиста пассажиры получили длительные сроки в колонии строгого режима — приговор в законную силу ещё не вступил

Фото: 54.мвд.рф

В Карасуке Новосибирской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых обвиняли в покушении на убийство таксиста.

«Каждый из мужчин осуждён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Как напомнили в Следственном комитете, вечером 21 декабря 2018 года 37-летний таксист приехал на заказ к одному из домов в Карасуке. В его машину сели двое мужчин. Они попросили водителя довезти их до гаражей, а когда доехали до места, накинули на шею водителя верёвку и стали его душить.

Ранее пострадавший таксист рассказывал НГС, как это было.

Пассажиры попытались задушить водителя, когда тот приехал к гаражам

После того как водитель потерял сознание, пассажиры положили его в багажник и поехали кататься по городу на его машине.

«При остановке автомобиля потерпевшему удалось выбраться из багажника и сообщить о случившемся в полицию. Подозреваемые были задержаны», — напомнил Дмитрий Чечулин.

Он уточнил, что напавших на водителя пассажиров судили за разбой и покушение на убийство. Приговор вынес Карасукский районный суд.

На шею водителя накинули удавку — после этого он потерял сознание

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (9)

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26 июн 2019 в 15:30

Может быть всё-таки лучше писать не "пассажиры отправились в колонию", а "преступники (вариант - злоумышленники) отправились в колонию"? Пассажирство - это же не вид преступления, как воровство или мошенничество. Ну, пока, по крайней мере...))

Фото пользователя
26 июн 2019 в 15:25

Типичное НСО. Большинство бы так и сделало

толик
26 июн 2019 в 15:27

Удивительно как мужик жив остался, и в багажнике очнулся, и дёру дал, а так бы этих тварей и не поймали!