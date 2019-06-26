Пассажиры отправились в колонию за попытку задушить таксиста

Напавшие на таксиста пассажиры получили длительные сроки в колонии строгого режима — приговор в законную силу ещё не вступил
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В Карасуке Новосибирской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых обвиняли в покушении на убийство таксиста.
«Каждый из мужчин осуждён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Как напомнили в Следственном комитете, вечером 21 декабря 2018 года 37-летний таксист приехал на заказ к одному из домов в Карасуке. В его машину сели двое мужчин. Они попросили водителя довезти их до гаражей, а когда доехали до места, накинули на шею водителя верёвку и стали его душить.
Ранее пострадавший таксист рассказывал НГС, как это было.
После того как водитель потерял сознание, пассажиры положили его в багажник и поехали кататься по городу на его машине.
«При остановке автомобиля потерпевшему удалось выбраться из багажника и сообщить о случившемся в полицию. Подозреваемые были задержаны», — напомнил Дмитрий Чечулин.
Он уточнил, что напавших на водителя пассажиров судили за разбой и покушение на убийство. Приговор вынес Карасукский районный суд.