Пассажиры отправились в колонию за попытку задушить таксиста

В Карасуке Новосибирской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых обвиняли в покушении на убийство таксиста.



«Каждый из мужчин осуждён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.



Как напомнили в Следственном комитете, вечером 21 декабря 2018 года 37-летний таксист приехал на заказ к одному из домов в Карасуке. В его машину сели двое мужчин. Они попросили водителя довезти их до гаражей, а когда доехали до места, накинули на шею водителя верёвку и стали его душить.

