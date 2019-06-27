Аттестат за 10 тысяч: с родителей школьников потребовали деньги за перевод в 10-й класс

Родители девятиклассников школы № 82 в Дзержинском районе Новосибирска пожаловались на поборы — по их словам, за перевод в десятый класс с них потребовали 5 тысяч рублей, а при переходе в 11-й — ещё столько же. Об этом корреспонденту НГС рассказала мама одного из учеников Екатерина С. По её словам, ещё в апреле родителей предупредили, что вместо обычных десятых классов сделают два профильных: с медицинским уклоном и с экономическим. Но за перевод учителя потребовали деньги, утверждает мама школьника.

«Сделали два профильных класса, отбирают по собеседованию. При этом просят вступительный взнос с родителей по 5 тысяч за год. <...> Тех, кто ещё нормально учился, взяли с условием оплаты пяти тысяч вступительных, а остальным вообще на дверь показали. Я спросила, на каком основании платить пять тысяч и за что. Мне ответили, что на материально-техническое обеспечение профильных классов, ибо там типа углубленное изучение предметов. И сначала сказали, что пять тысяч — это за десятый и одиннадцатый класс, а потом услышала, что за один год. Но тут точно не скажу, ибо нам тоже никто не озвучил. Выдали договоры, реквизиты для оплаты. И сказали 27-го прийти писать заявление. А отказ в обычном классе не аргументируют буквально ничем. Сказали, что даже не мечтайте, не будет никакого обычного. А по закону не имеют права», — рассказала Екатерина. Родители собрали подписи и отправили по всем инстанциям, в том числе депутатам и в районный отдел образования (их копии есть в распоряжении редакции НГС. — Прим.ред.). Под ними оставили подписи больше 20 родителей.

Директор школы № 82 Елена Минаева подтвердила НГС, что в новом году впервые вводят профильные старшие классы, но поборов никаких быть не может, а платёжные реквизиты, которые выдали родителям, — только для добровольного взноса в фонд школы. «Я даже не понимаю, с чем связан этот факт, — рассказала директор школы. — У нас работает комиссия по приёму в десятые классы в соответствии со строго разработанным порядком. Ни о каких даже малейших сборах вообще не идёт речи. Понятно, что некоторые родители обижаются, когда дети очень слабые, не проходят, например, по рейтингу. И, конечно, видимо, возникают у них такие настроения не очень хорошие. Хотя мы на сегодняшний день пока не отказали ни одному ребёнку. <...> Реквизиты для оплаты у них у всех на руках с начала года, у нас же есть фонд содействия школы — это общественная организация, созданная самими родителями, она существует в школе больше 10 лет. Это абсолютно добровольные пожертвования, которые никак не связаны ни с какими зачислениями, поступлениями, обучением детей, это противоречащие друг другу вещи совершенно».

Елена Минаева добавила, что в этом году школа перешла на федеральные стандарты среднего общего образования, которые подразумевают профильное обучение в старших классах. Профили, по её словам, выбирают с помощью анкет для детей и родителей, а школа создаёт профильные классы. «У нас нет запроса на универсальные классы. Вчера родители пришли, двое с детьми очень слабыми, двоечными, и говорят: "Мы не хотим ни в медицинский, ни в экономический". Мы им говорим: "Есть же тогда колледжи, другие школы, которые открывают универсальные классы". Мы открываем профильные классы по запросам вашим же, если один или два ребёнка у нас туда не вписываются, мы же не можем для двоих детей создать ещё обычный универсальный класс», — пояснила директор. Она отметила, что дополнительные деньги для учёбы в профильном классе не требуются — для этого школа договаривается с партнёрами: с вузами, больницами и другими организациями. По её словам, пока перевестись в десятый класс запланировали 30 девятиклассников.