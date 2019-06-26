Сибирячка взяла с полки в «Пятёрочке» забытый телефон Nokia и пошла под суд

Суд прекратил уголовное дело сибирячки, которую обвиняли в краже телефона в магазине на Учительской, — постановление суда в законную силу ещё не вступило
Фото: Google.com/maps, Nokia.com
В Новосибирске состоялся суд над горожанкой Галиной Лысковой, которую обвиняли в краже забытого телефона с полки магазина «Пятёрочка».
Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.
Как сообщили в прокуратуре района со ссылкой на материалы уголовного дела, вечером 16 мая Галина Лыскова зашла в «Пятёрочку» на Учительской и увидела на полке с товарами оставленный без присмотра телефон Nokia 6. Воспользовавшись тем, что никто из посетителей и работников супермаркета за нею не наблюдает, будущая подсудимая забрала находку себе.
Впоследствии оказалось, что это был телефон мерчендайзера.
Как поясняла полицейским сама потерпевшая, она выкладывала товар на витрины и оставила телефон в стеллаже, привели в прокуратуре показания мерчендайзера. Согласно им, пропажу сотрудница «Пятёрочки» обнаружила уже по дороге домой, когда муж позвонил на её рабочий телефон и сказал, что не может дозвониться на личный. Тогда хозяйка телефона вспомнила, что оставила мобильник на полке с кормами для животных.
«Просмотрев камеры видеонаблюдения, она увидела, как к стеллажу <…> подошла женщина, она взяла её телефон и положила в карман своей куртки», — передали в прокуратуре содержание заявления, которое владелица телефона написала в полицию спустя два дня после кражи.
Ещё до этого, 17 мая, хозяйке телефона позвонили коллеги из «Пятёрочки» и сообщили, что та самая женщина снова пришла в магазин. Сотрудники магазина спросили у неё про исчезнувший телефон, и покупательница призналась, что действительно его взяла, а после перепрошила и выбросила сим-карту. В итоге хозяйка телефона и укравшая его покупательница договорились встретиться на следующий день — Галина Лыскова обещала отдать телефон.
Но уже утром потерпевшая написала заявление в полицию, и полицейские сами поехали к Лысковой. Позже они вернули мерчендайзеру украденный телефон, следует из показаний потерпевшей.
В итоге Галина Лыскова оказалась на скамье подсудимых — ей предъявили обвинение в краже. Сегодня Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес постановление о его прекращении.
«Уголовное дело прекращено на основании статьи 76 Уголовного кодекса РФ по ходатайству потерпевшей, которая пояснила, что претензий к подсудимой не имеет, ущерб ей возмещён полностью, Лыскова извинилась перед ней. Кроме того, Лыскова ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет троих малолетних детей, положительно характеризуется, что позволило суду прийти к выводу о возможности прекращения уголовного дела за примирением сторон и освобождения Лысковой от уголовной ответственности», — рассказала гособвинитель Екатерина Махова.
Корреспондент направила запрос в пресс-службу X5 Retail Group (управляет магазинами под брендом «Пятёрочка») с просьбой пояснить, как лучше поступить покупателю, который нашёл в магазине забытый кем-либо телефон или другой бесхозный предмет.
В прошлом году НГС также рассказывал историю девушки, которая нашла борсетку с деньгами в продуктовой тележке на парковке ТЦ «Малинка», забрала находку себе и получила судимость.