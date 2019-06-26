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Криминал

Сибирячка взяла с полки в «Пятёрочке» забытый телефон Nokia и пошла под суд

Телефон в стеллаже с кормами для животных случайно оставил мерчендайзер

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Суд прекратил уголовное дело сибирячки, которую обвиняли в краже телефона в магазине на Учительской, — постановление суда в законную силу ещё не вступило

Фото: Google.com/maps, Nokia.com

В Новосибирске состоялся суд над горожанкой Галиной Лысковой, которую обвиняли в краже забытого телефона с полки магазина «Пятёрочка».

Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.

Как сообщили в прокуратуре района со ссылкой на материалы уголовного дела, вечером 16 мая Галина Лыскова зашла в «Пятёрочку» на Учительской и увидела на полке с товарами оставленный без присмотра телефон Nokia 6. Воспользовавшись тем, что никто из посетителей и работников супермаркета за нею не наблюдает, будущая подсудимая забрала находку себе.

Впоследствии оказалось, что это был телефон мерчендайзера.

Как поясняла полицейским сама потерпевшая, она выкладывала товар на витрины и оставила телефон в стеллаже, привели в прокуратуре показания мерчендайзера. Согласно им, пропажу сотрудница «Пятёрочки» обнаружила уже по дороге домой, когда муж позвонил на её рабочий телефон и сказал, что не может дозвониться на личный. Тогда хозяйка телефона вспомнила, что оставила мобильник на полке с кормами для животных.

«Просмотрев камеры видеонаблюдения, она увидела, как к стеллажу <…> подошла женщина, она взяла её телефон и положила в карман своей куртки», — передали в прокуратуре содержание заявления, которое владелица телефона написала в полицию спустя два дня после кражи.

Ещё до этого, 17 мая, хозяйке телефона позвонили коллеги из «Пятёрочки» и сообщили, что та самая женщина снова пришла в магазин. Сотрудники магазина спросили у неё про исчезнувший телефон, и покупательница призналась, что действительно его взяла, а после перепрошила и выбросила сим-карту. В итоге хозяйка телефона и укравшая его покупательница договорились встретиться на следующий день — Галина Лыскова обещала отдать телефон.

Но уже утром потерпевшая написала заявление в полицию, и полицейские сами поехали к Лысковой. Позже они вернули мерчендайзеру украденный телефон, следует из показаний потерпевшей.

В итоге Галина Лыскова оказалась на скамье подсудимых — ей предъявили обвинение в краже. Сегодня Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес постановление о его прекращении.

«Уголовное дело прекращено на основании статьи 76 Уголовного кодекса РФ по ходатайству потерпевшей, которая пояснила, что претензий к подсудимой не имеет, ущерб ей возмещён полностью, Лыскова извинилась перед ней. Кроме того, Лыскова ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет троих малолетних детей, положительно характеризуется, что позволило суду прийти к выводу о возможности прекращения уголовного дела за примирением сторон и освобождения Лысковой от уголовной ответственности», — рассказала гособвинитель Екатерина Махова.

Корреспондент направила запрос в пресс-службу X5 Retail Group (управляет магазинами под брендом «Пятёрочка») с просьбой пояснить, как лучше поступить покупателю, который нашёл в магазине забытый кем-либо телефон или другой бесхозный предмет.

В прошлом году НГС также рассказывал историю девушки, которая нашла борсетку с деньгами в продуктовой тележке на парковке ТЦ «Малинка», забрала находку себе и получила судимость.

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КОММЕНТАРИИ (18)

обыватель
26 июн 2019 в 18:57

Кража (Тайное хищение чужого имущества), где хищение? Где умысел украсть, а может кто то специально оставил, чтобы забрали, есть же всякие чудаки. Или органам лишь бы отчитаться? Как говорил один начальник в полиции, если у вас никто не ворует и нет уголовных дел, значит вы не работаете.

26 июн 2019 в 19:14

Мерзкая женщина. Еще и воспитывает трех потенциальных воров. Уверен, это не первая кража в ее жизни.

26 июн 2019 в 19:25

Ворона сама оставляет телефон чуть не на улице, а потом заявы строчит ментам! Совсем штоли? Следить надо за вещами! На месте полиционеров я бы посмеялся и такой же совет дал. Пролюбила телефон - впредь будешь думать!