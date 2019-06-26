Сибирячка взяла с полки в «Пятёрочке» забытый телефон Nokia и пошла под суд

Как сообщили в прокуратуре района со ссылкой на материалы уголовного дела, вечером 16 мая Галина Лыскова зашла в «Пятёрочку» на Учительской и увидела на полке с товарами оставленный без присмотра телефон Nokia 6. Воспользовавшись тем, что никто из посетителей и работников супермаркета за нею не наблюдает, будущая подсудимая забрала находку себе.

Впоследствии оказалось, что это был телефон мерчендайзера.



Как поясняла полицейским сама потерпевшая, она выкладывала товар на витрины и оставила телефон в стеллаже, привели в прокуратуре показания мерчендайзера. Согласно им, пропажу сотрудница «Пятёрочки» обнаружила уже по дороге домой, когда муж позвонил на её рабочий телефон и сказал, что не может дозвониться на личный. Тогда хозяйка телефона вспомнила, что оставила мобильник на полке с кормами для животных.



«Просмотрев камеры видеонаблюдения, она увидела, как к стеллажу <…> подошла женщина, она взяла её телефон и положила в карман своей куртки», — передали в прокуратуре содержание заявления, которое владелица телефона написала в полицию спустя два дня после кражи.



Ещё до этого, 17 мая, хозяйке телефона позвонили коллеги из «Пятёрочки» и сообщили, что та самая женщина снова пришла в магазин. Сотрудники магазина спросили у неё про исчезнувший телефон, и покупательница призналась, что действительно его взяла, а после перепрошила и выбросила сим-карту. В итоге хозяйка телефона и укравшая его покупательница договорились встретиться на следующий день — Галина Лыскова обещала отдать телефон.

