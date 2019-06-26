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Дороги и транспорт

Троллейбусы убрали с Красного проспекта на Советскую из-за обрыва проводов

Троллейбусы будут ходить по параллельной улице час

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Троллейбусы сейчас не могут проехать по площади Ленина

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня днём, 26 июня, на площади Ленина оборвалась контактная линия, по которой ходят троллейбусы.

Жителям города в диспетчерской сообщают, что из-за обрыва троллейбусам придётся ходить по Советской вместо Красного проспекта примерно час, пока будет идти ремонт.

При этом в центре сейчас движение крайне затруднено: и на Красном проспекте, и на Советской в данный момент пробки.

Около часа назад на перекрёстке Вокзальной магистрали и Советской случилась авария, во время которой «Тойота» протаранила скорую помощь. При этом сейчас закрыт участок улицы Ленина от площади до перекрёстка с Советской — там начинается Международный фестиваль цветов.

Центр сегодня загружен во всех направлениях

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обрыв проводов у троллейбусапробки

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КОММЕНТАРИИ (9)

...
26 июн 2019 в 15:03

а на советской есть контактная сеть?

DrAlex
26 июн 2019 в 15:14

Сам работаю кондуктором в троллебасике, но на левом берегу. У нас обрывов нет.

Фото пользователя
26 июн 2019 в 15:04

Поддерживаю, они всегда там ходили и никому не мешали.