Троллейбусы убрали с Красного проспекта на Советскую из-за обрыва проводов

Сегодня днём, 26 июня, на площади Ленина оборвалась контактная линия, по которой ходят троллейбусы.

Жителям города в диспетчерской сообщают, что из-за обрыва троллейбусам придётся ходить по Советской вместо Красного проспекта примерно час, пока будет идти ремонт.

При этом в центре сейчас движение крайне затруднено: и на Красном проспекте, и на Советской в данный момент пробки.

Около часа назад на перекрёстке Вокзальной магистрали и Советской случилась авария, во время которой «Тойота» протаранила скорую помощь. При этом сейчас закрыт участок улицы Ленина от площади до перекрёстка с Советской — там начинается Международный фестиваль цветов.