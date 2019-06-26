Скорая, которую протаранили на Вокзальной магистрали, везла в больницу тяжелобольного пациента

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, водитель Toyota не пропустил автомобиль кардиореанимации .

В новосибирской ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Новосибирска на пересечении улицы Советская и Вокзальной магистрали.

Скорая везла тяжелобольного пациента в больницу, двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами

«Скорая двигалась по улице Советской в сторону [площади] Кондратюка. "Тойота" не пропустила. Скорая везла тяжелобольного в больницу, двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. "Тойота" двигалась в сторону площади Ленина по улице Вокзальная магистраль», — рассказал подробности происшествия Владислав Савченков.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД — они уточняют обстоятельства ДТП и количество пострадавших.

«На данный момент за медицинской помощью обратилось 4 человека — это два водителя и два медика. Соответственно и виновность будем уточнять», — сказал представитель городской ГИБДД.

Схожая авария произошла в апреле. Тогда водитель Infiniti врезалась в скорую, которая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу.

