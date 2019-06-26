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Происшествия

Скорая, которую протаранили на Вокзальной магистрали, везла в больницу тяжелобольного пациента

Водитель «Тойоты» не пропустил реанимобиль, который ехал с мигалками

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В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности ДТП в центре Новосибирска

Фото: Стас Соколов / НГС

В новосибирской ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Новосибирска на пересечении улицы Советская и Вокзальной магистрали. 

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, водитель Toyota не пропустил автомобиль кардиореанимации.

Скорая везла тяжелобольного пациента в больницу, двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами

«Скорая двигалась по улице Советской в сторону [площади] Кондратюка. "Тойота" не пропустила. Скорая везла тяжелобольного в больницу, двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. "Тойота" двигалась в сторону площади Ленина по улице Вокзальная магистраль», — рассказал подробности происшествия Владислав Савченков. 

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД — они уточняют обстоятельства ДТП и количество пострадавших. 

«На данный момент за медицинской помощью обратилось 4 человека — это два водителя и два медика. Соответственно и виновность будем уточнять», — сказал представитель городской ГИБДД.

Схожая авария произошла в апреле. Тогда водитель Infiniti врезалась в скорую, которая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (5)

26 июн 2019 в 14:26

За подобное д.б. только УГОЛОВНАЯ ответственность!!! И самое смешное, статей куча! Сажай, не хочу! Прокуратура, АУ!!!!

Фото пользователя
26 июн 2019 в 14:26

Водитель "Тойоты" попал(а) конкретно:
1. Автомобиль со спец. сигналами;
2. Светофор;
3. Помеха справа;

Можно любую ситуацию разыграть - он(а) во всем виноват(а).

Судя по цвету машины почему-то уверен, что женщина была за рулем.

Бдыщь
26 июн 2019 в 14:28

Вангую, обладательница красненькой кредитоалиментомафынки фотачки в инсте лайкала и по сторонам не смотрела. Да и вообще, женщин надо пропускать! скорых с поциентами много, а она луноликая такая одна