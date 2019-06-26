Автомобиль врезался в машину скорой помощи на Вокзальной магистрали

Автомобиль врезался в машину скорой помощи на перекрёстке в центре города
Фото: читатель Сергей
Сегодня днём, 26 июня, на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали автомобиль врезался в машину скорой помощи.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей, прислав фотографии с места происшествия. По его словам, после аварии на место приехали 4 скорых, несколько пожарных автомобилей и полиция.
В пресс-службе ГИБДД корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию об аварии позднее. Другой читатель НГС прислал в редакцию видео с места аварии.
читатель НГС
Как уточнила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, в машине кардиореанимации, в которую врезался легковой автомобиль, находился пациент в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.
«Пациент не пострадал, он уже доставляется по месту назначения. Что касается всех остальных, мы на месте работаем, выясняем степень травм», — сказала она.
Схожая авария произошла в апреле. Тогда водитель Infiniti врезалась в скорую, которая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу.