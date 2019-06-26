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Происшествия

Автомобиль врезался в машину скорой помощи на Вокзальной магистрали

На место приехали пожарные, полиция и ещё четыре скорых

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Автомобиль врезался в машину скорой помощи на перекрёстке в центре города

Фото: читатель Сергей

Сегодня днём, 26 июня, на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали автомобиль врезался в машину скорой помощи.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей, прислав фотографии с места происшествия. По его словам, после аварии на место приехали 4 скорых, несколько пожарных автомобилей и полиция.

На место аварии приехали 4 скорых, несколько пожарных автомобилей и полиция

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию об аварии позднее. Другой читатель НГС прислал в редакцию видео с места аварии.

читатель НГС

Как уточнила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, в машине кардиореанимации, в которую врезался легковой автомобиль, находился пациент в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

Из-за аварии на перекрёстке собралась пробка

«Пациент не пострадал, он уже доставляется по месту назначения. Что касается всех остальных, мы на месте работаем, выясняем степень травм», — сказала она.

Схожая авария произошла в апреле. Тогда водитель Infiniti врезалась в скорую, которая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (12)

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26 июн 2019 в 13:49

Носятся эти скорые, как угорелые.
Я, когда вой их сирен слышу, сразу же готов о ближайшее препятствие собственноручно врезаться.

Водитель ВАЗ
26 июн 2019 в 13:50

Опять эти прули прут туда, куда им не положено. Обычный людь страдает.

Пассажир пятого
26 июн 2019 в 14:05

Ничего удивительного, вчера возле Вознесенского собора картина: от вокзала едет скорая, сигналит, народ сторонится, а один самый занятой водятел по Советской шпарит не глядя - пришлось скорой притормаживать и его пропускать. А то было бы ещё одно ДТП. Ему же нужнее, видимо.