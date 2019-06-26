Автомобиль врезался в машину скорой помощи на Вокзальной магистрали

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей, прислав фотографии с места происшествия. По его словам, после аварии на место приехали 4 скорых, несколько пожарных автомобилей и полиция.

Сегодня днём, 26 июня, на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали автомобиль врезался в машину скорой помощи.

На место аварии приехали 4 скорых, несколько пожарных автомобилей и полиция

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию об аварии позднее. Другой читатель НГС прислал в редакцию видео с места аварии.

Как уточнила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, в машине кардиореанимации, в которую врезался легковой автомобиль, находился пациент в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

«Пациент не пострадал, он уже доставляется по месту назначения. Что касается всех остальных, мы на месте работаем, выясняем степень травм», — сказала она.

Схожая авария произошла в апреле. Тогда водитель Infiniti врезалась в скорую, которая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу.