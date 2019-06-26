Новосибирский минкульт и РПЦ договорились вместе учить молодёжь патриотизму

Сегодня, 26 июня, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали соглашение о сотрудничестве — власти и церковь планируют вместе восстанавливать памятники и проводить фестивали и форумы.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в министерстве культуры региона.

«С целью объединения усилий по работе в направлениях. Это поможет сделать её эффективней. У нас проблем во взаимодействии органов власти с РПЦ нет, а вот сделать работу более продуктивной — для этого и хотим объединить усилия», — сказали в министерстве.