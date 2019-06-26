Новосибирский минкульт и РПЦ договорились вместе учить молодёжь патриотизму

Власти и церковь планируют вместе восстанавливать памятники и проводить фестивали и форумы. На фото — митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (слева) и министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников (справа)
Фото: mk.nso.ru
Сегодня, 26 июня, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали соглашение о сотрудничестве — власти и церковь планируют вместе восстанавливать памятники и проводить фестивали и форумы.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в министерстве культуры региона.
«С целью объединения усилий по работе в направлениях. Это поможет сделать её эффективней. У нас проблем во взаимодействии органов власти с РПЦ нет, а вот сделать работу более продуктивной — для этого и хотим объединить усилия», — сказали в министерстве.
Как отмечается на сайте министерства, в основном ведомство и РПЦ будут сотрудничать в сфере восстановления и реставрации памятников, а также проводить совместно с библиотеками просветительские мероприятия и помогать комплектовать книжные фонды. Кроме того, власти рассчитывают проводить совместно с церковью фестивали и форумы.
«Культура нашей страны неразрывно связана с духовностью, поэтому проекты, которые у нас уже есть, и те, которые мы планируем проводить совместно, связаны с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. Согласованные действия позволят нам расширить работу в данном направлении и добиться больших результатов», — отметил министр Игорь Решетников.
Неделю назад от РПЦ поступило предложение поставить 6-метрового Николая Чудотворца между цирком и собором. В 2018 году перед приездом делегации из РПЦ в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа.