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Культура

Новосибирский минкульт и РПЦ договорились вместе учить молодёжь патриотизму

Власти решили объединиться с церковью, чтобы сделать совместную работу ещё эффективней

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Власти и церковь планируют вместе восстанавливать памятники и проводить фестивали и форумы. На фото — митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (слева) и министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников (справа)

Фото: mk.nso.ru

Сегодня, 26 июня, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали соглашение о сотрудничестве — власти и церковь планируют вместе восстанавливать памятники и проводить фестивали и форумы.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в министерстве культуры региона. 

«С целью объединения усилий по работе в направлениях. Это поможет сделать её эффективней. У нас проблем во взаимодействии органов власти с РПЦ нет, а вот сделать работу более продуктивной — для этого и хотим объединить усилия», — сказали в министерстве. 

Как отмечается на сайте министерства, в основном ведомство и РПЦ будут сотрудничать в сфере восстановления и реставрации памятников, а также проводить совместно с библиотеками просветительские мероприятия и помогать комплектовать книжные фонды. Кроме того, власти рассчитывают проводить совместно с церковью фестивали и форумы.

«Культура нашей страны неразрывно связана с духовностью, поэтому проекты, которые у нас уже есть, и те, которые мы планируем проводить совместно, связаны с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. Согласованные действия позволят нам расширить работу в данном направлении и добиться больших результатов», — отметил министр Игорь Решетников.

Неделю назад от РПЦ поступило предложение поставить 6-метрового Николая Чудотворца между цирком и собором. В 2018 году перед приездом делегации из РПЦ в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа.

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КОММЕНТАРИИ (54)

26 июн 2019 в 15:45

министр культуры Новосибирской области Игорь Решетнико - уволить за несоответствие занимаемой должности

Евгеша
26 июн 2019 в 15:44

Жалко мне молодежь.

С той стороны
26 июн 2019 в 15:49

Патриарх Кирилл сказал "без Бога в СССР ни чего не получалось ..." ...я напомню в СССР получалось строить корабли , заводы , фабрики , запустить человека в космос и спутники , быть сверх державой ...что не получалось в СССР - воровать и брать взятки наглым образом . В России сейчас как раз получается то что не получалось в СССР и не получается то , что получалось . При чем тут патриотизм от РПЦ ?? если РПЦ всегда проповедовало - МОНАРХИЮ и ЦАРЯ !