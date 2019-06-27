В здании нового автовокзала откроют супермаркет

Разрешение подписано 20 июня. Согласно документу, опубликованному на сайте муниципалитета, компания «Алекс Плюс» реконструирует транспортно-пересадочный узел на Кубовой, 108/3. Это здание конечной остановки в микрорайоне «Стрижи».

В здании мини-автовокзала в новосибирском микрорайоне «Стрижи» откроют супермаркет — мэрия выдала разрешение на реконструкцию здания.

Небольшой автовокзал на конечной остановке в «Стрижах» открыли в 2016 году

По информации ресурса «Контур Фокус», компания «Алекс Плюс» зарегистрирована на Автогенной, 126, где находится один из гипермаркетов сети «Гигант» торгового холдинга «Сибирский гигант».

Учредитель холдинга Александр Манцуров подтвердил, что после реконструкции на Кубовой будет один из магазинов сети.

«"Горожанку" будем там открывать», — уточнил Александр Манцуров. По его словам, сейчас павильоны здания полупустые.

Мини-автовокзал на конечной остановке в микрорайоне «Стрижи» построили три года назад. Застройщик вложил в строительство 40 миллионов рублей. Здесь есть зал ожидания, кассы, места для отдыха водителей и столовая.

