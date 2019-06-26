Машина перевернулась на крышу после ДТП на Красном проспекте

Сегодня днём, 26 июня, на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска на крышу перевернулся автомобиль «Сузуки», который перед этим столкнулся с другой машиной.

«Водитель "Сузуки", который перевернулся, поясняет, что ему помешал автомобиль "Субару". Кто откуда двигался, нет информации, но касание двух автомобилей было, факт ДТП присутствует», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В аварии никто не пострадал.