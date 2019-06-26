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Дороги и транспорт

Машина перевернулась на крышу после ДТП на Красном проспекте

«Сузуки» опрокинулась недалеко от пересечения с Дмитрия Донского

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Авария случилась на перекрёстке с улицей Дмитрия Донского

Фото: 2ГИС, Максим Иванов

Сегодня днём, 26 июня, на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска на крышу перевернулся автомобиль «Сузуки», который перед этим столкнулся с другой машиной.

«Водитель "Сузуки", который перевернулся, поясняет, что ему помешал автомобиль "Субару". Кто откуда двигался, нет информации, но касание двух автомобилей было, факт ДТП присутствует», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В аварии никто не пострадал.

Вечером в понедельник, 24 июня, в Первомайском районе Новосибирска около остановки «Гимназия № 8» столкнулись два автомобиля — один из них также перевернулся на крышу

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КОММЕНТАРИИ (5)

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26 июн 2019 в 13:42

Переворачиваться на крышу - это сейчас стало модно?
Для того, что бы на НГС попасть?)
Третий раз за неделю.
Нехорошая тенденция, однако.

Чыр
26 июн 2019 в 13:34

Прилёх пузиком кверху.

26 июн 2019 в 13:33

Город авто неваляшек.)