Новосибирцы несут гвоздики к бюсту древнеримского историка в закрывшемся магазине

Новосибирцы несут гвоздики к закрывшемуся книжному магазину «Плиний Старший» — одному из крупнейших книжных магазинов, потому что сегодня он работает последний день.



Ранее директор магазина Наталья Онишкова рассказала НГС, что сеть продана — вместо «Плиния» на этом месте будет «Читай-город» — и что последним днём работы магазина будет 30 июня. Сейчас же в группе книжного в социальной сети «ВКонтакте» написано, что «Плиний Старший» работает до 26 июня включительно.



Недавно продажу сети «Аристотель», в которую в том числе входил магазин «Плиний Старший», в своём интервью прокомментировал её создатель Михаил Трифонов.

