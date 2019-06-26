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Город

Новосибирцы несут гвоздики к бюсту древнеримского историка в закрывшемся магазине

Сегодня «Плиний Старший» работает последний день

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Фотогафию с цветами опубликовала директор магазина Наталья Онишкова на своей странице в Facebook

Фото: коллаж НГС

Новосибирцы несут гвоздики к закрывшемуся книжному магазину «Плиний Старший» — одному из крупнейших книжных магазинов, потому что сегодня он работает последний день.

Ранее директор магазина Наталья Онишкова рассказала НГС, что сеть продана — вместо «Плиния» на этом месте будет «Читай-город» — и что последним днём работы магазина будет 30 июня. Сейчас же в группе книжного в социальной сети «ВКонтакте» написано, что «Плиний Старший» работает до 26 июня включительно.

Недавно продажу сети «Аристотель», в которую в том числе входил магазин «Плиний Старший», в своём интервью прокомментировал её создатель Михаил Трифонов.

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книжные магазины«Плиний Старший»Михаил Трифоновзакрытие бизнеса

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КОММЕНТАРИИ (7)

Алекс 54
26 июн 2019 в 13:00

Совсем с ума посходили 🤦🏻‍♂️

Точняк
26 июн 2019 в 13:03

Судя по букету, новосибирцы несут цветы массово.

Фото пользователя
26 июн 2019 в 13:09

Очень жалко "Плиний"! Это все же оригинальный книжный, со своей спецификой, с залом, где проходили интересные лекции. А теперь там будет очередной безликий сетевой магазин. Вспоминается фильм "Вам письмо", где тоже небольшой местный, но очень душевный, книжный магазинчик, со своей историей, дорогой для местных жителей, не выдержал конкуренции с огромным сетевым гигантом книготорговли. И хотя главная тема фильма не совсем об этом, но параллели в нынешней ситуации с "Плинием" все же прослеживаются. Жаль только, что в нашем случае хэппи-энда не случится :((