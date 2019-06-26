Бывшего главного следователя Бердска отправили в колонию за мошенничество с «Мицубиси»

Алексей Зорин признал свою вину в мошенничестве с автомобилем
Фото: «Бердск Онлайн» / berdsk-online.ru
Сегодня, 26 июня, Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину. Также в колонию отправили двух его бывших коллег — Богдана Кравчука и Ивана Мощенко.
«Зорин [получил] два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Бердска Вячеслав Филиппенко.
Мощенко получил аналогичное наказание, Кравчуку дали меньший срок — 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.
На суде обвиняемые заявили ходатайство о том, чтобы рассмотреть дело в особом порядке, так как они признали вину в полном объёме.
Прежде «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия сообщал, что обвиняемый по низкой цене выкупил у задержанного наркоторговца Mitsubishi Outlander, а затем продал иномарку перекупщикам и заработал на этом около 600 тысяч рублей.
Филиппенко подтвердил, что приговоры осуждённым были вынесены по этому делу. В частности, Зорину вменялось мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кроме того, Мощенко признали виновным в присвоении денег и служебном подлоге, Кравчука — в легализации денежных средств. Кравчук за последний эпизод получил штраф в 30 тысяч рублей.
Алексея Зорина вместе с его коллегами задержали в начале марта. Его отправили в СИЗО 4 марта — на следующий день после задержания.