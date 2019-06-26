Бывшего главного следователя Бердска отправили в колонию за мошенничество с «Мицубиси»

Сегодня, 26 июня, Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину. Также в колонию отправили двух его бывших коллег — Богдана Кравчука и Ивана Мощенко.

«Зорин [получил] два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Бердска Вячеслав Филиппенко.



Мощенко получил аналогичное наказание, Кравчуку дали меньший срок — 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.