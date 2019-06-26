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Криминал

Бывшего главного следователя Бердска отправили в колонию за мошенничество с «Мицубиси»

В колонии оказались и двое бывших коллег Алексея Зорина

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Алексей Зорин признал свою вину в мошенничестве с автомобилем

Фото: «Бердск Онлайн» / berdsk-online.ru

Сегодня, 26 июня, Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину. Также в колонию отправили двух его бывших коллег — Богдана Кравчука и Ивана Мощенко.

«Зорин [получил] два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Бердска Вячеслав Филиппенко.

Мощенко получил аналогичное наказание, Кравчуку дали меньший срок — 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.

На суде обвиняемые заявили ходатайство о том, чтобы рассмотреть дело в особом порядке, так как они признали вину в полном объёме.

Прежде «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия сообщал, что обвиняемый по низкой цене выкупил у задержанного наркоторговца Mitsubishi Outlander, а затем продал иномарку перекупщикам и заработал на этом около 600 тысяч рублей.

Филиппенко подтвердил, что приговоры осуждённым были вынесены по этому делу. В частности, Зорину вменялось мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, Мощенко признали виновным в присвоении денег и служебном подлоге, Кравчука — в легализации денежных средств. Кравчук за последний эпизод получил штраф в 30 тысяч рублей.

Алексея Зорина вместе с его коллегами задержали в начале марта. Его отправили в СИЗО 4 марта — на следующий день после задержания.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Там вообще
26 июн 2019 в 13:15

А там вообще нормальные остались?
Или только Захаренки, Пучковы, Девяткины...

Фото пользователя
26 июн 2019 в 13:18

Знал он, какую машину брать).
"Мицубиси" хорошая машина, причем весь модельный ряд.
Самое главное - надежная.
У меня тоже "Аутлендер", брал в салоне у "Речного вокзала" в 2014 году.
Очень я им доволен.
Надумаю если продавать, уверен, продам его быстро.