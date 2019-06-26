«Меня ребёнок ждёт, пустите»: пассажирку с маленькой дочерью не пустили на рейс в Толмачёво

Ирина Рыбкина и её маленькая дочь собирались улететь в Анапу из Новосибирска ещё вчера, но на борт их не пустили

Пассажирка S7 Airlines Ирина Рыбкина опоздала на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво — она считает, что это случилось из-за проволочек с выдачей посадочного талона на ребёнка.

О случае, произошедшем накануне, 25 июня, корреспонденту НГС рассказала сама опоздавшая пассажирка, жительница Благовещенска Ирина Рыбкина.

По словам пассажирки, она собиралась лететь из Толмачёво в Анапу вместе со своей младшей дочерью, которой сейчас 1 год 8 месяцев. Для этого она купила два билета на рейс S7 — на себя и ребёнка.



«У меня мама живёт в Анапе, и она взяла к себе моего старшего сына, и я лечу за ним <…> с младшей дочерью. <…> Мы приехали [в аэропорт], зарегистрировались, нам дали один посадочный талон — на меня. А я как бы не летаю каждый день, я даже этому значения не придала, что один посадочный талон. Пошли на досмотр, нам говорят: "Не хватает талона [на девочку]". Я побежала назад, с ребёнком на руках <…> до регистрации со второго этажа», — описала ситуацию Ирина Рыбкина. По словам пассажирки, ей удалось взять второй посадочный талон и снова прибежать на досмотр.

«Всё, нас спокойно на досмотре проводят, никто не говорит, что время поджимает, но время я как бы и сама контролирую. Мы выходим с досмотра, идём дальше садиться на самолёт, прибегаем. <…> Прошли сначала свой терминал, потом назад вернулись, нашли его ровно в 10:45», — рассказала Ирина Рыбкина.

Именно в 10:45, согласно билету (фото посадочного талона есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), заканчивалась посадка на самолёт.



«Мы пришли к терминалу, и девушка [из авиакомпании] сказала: "Я отправила автобус [с пассажирами к самолёту], и назад я никого возвращать не собираюсь". И работнику: "Закрывай дверь", — говорит. И он перед нашим носом закрыл дверь. У меня там вообще истерика началась, я плакала, я говорю: "Меня там ребёнок ждёт в Анапе, мне надо лететь, пустите [на посадку], я готова доплатить, я могу пешком до самолёта дойти". Но <…> у них каменные лица, они вообще не слышат, что я им говорю», — сообщила Ирина Рыбкина.

Она добавила, что обращения к другим сотрудникам авиакомпании в аэропорту результатов также не принесли. Позже Ирина Рыбкина написала претензии в S7. Одну она оставила на сайте авиакомпании, а вторую — написанную от руки — оформила в аэропорту Толмачёво (копия есть в редакции НГС). Согласно тексту письменной претензии, пассажирке пришлось заплатить больше 11 тысяч рублей, чтобы получить новые билеты с вылетом в среду, 26 июня. Ирина Рыбкина считает, что попала в такую ситуацию из-за некомпетентности агента, которая при регистрации на рейс не выдала ей посадочный талон на ребёнка.

