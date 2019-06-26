«Меня ребёнок ждёт, пустите»: пассажирку с маленькой дочерью не пустили на рейс в Толмачёво

Ирина Рыбкина и её маленькая дочь собирались улететь в Анапу из Новосибирска ещё вчера, но на борт их не пустили
Фото: предоставлено Ириной Рыбкиной
Пассажирка S7 Airlines Ирина Рыбкина опоздала на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво — она считает, что это случилось из-за проволочек с выдачей посадочного талона на ребёнка.
О случае, произошедшем накануне, 25 июня, корреспонденту НГС рассказала сама опоздавшая пассажирка, жительница Благовещенска Ирина Рыбкина.
По словам пассажирки, она собиралась лететь из Толмачёво в Анапу вместе со своей младшей дочерью, которой сейчас 1 год 8 месяцев. Для этого она купила два билета на рейс S7 — на себя и ребёнка.
«У меня мама живёт в Анапе, и она взяла к себе моего старшего сына, и я лечу за ним <…> с младшей дочерью. <…> Мы приехали [в аэропорт], зарегистрировались, нам дали один посадочный талон — на меня. А я как бы не летаю каждый день, я даже этому значения не придала, что один посадочный талон. Пошли на досмотр, нам говорят: "Не хватает талона [на девочку]". Я побежала назад, с ребёнком на руках <…> до регистрации со второго этажа», — описала ситуацию Ирина Рыбкина.
По словам пассажирки, ей удалось взять второй посадочный талон и снова прибежать на досмотр.
«Всё, нас спокойно на досмотре проводят, никто не говорит, что время поджимает, но время я как бы и сама контролирую. Мы выходим с досмотра, идём дальше садиться на самолёт, прибегаем. <…> Прошли сначала свой терминал, потом назад вернулись, нашли его ровно в 10:45», — рассказала Ирина Рыбкина.
Именно в 10:45, согласно билету (фото посадочного талона есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), заканчивалась посадка на самолёт.
«Мы пришли к терминалу, и девушка [из авиакомпании] сказала: "Я отправила автобус [с пассажирами к самолёту], и назад я никого возвращать не собираюсь". И работнику: "Закрывай дверь", — говорит. И он перед нашим носом закрыл дверь. У меня там вообще истерика началась, я плакала, я говорю: "Меня там ребёнок ждёт в Анапе, мне надо лететь, пустите [на посадку], я готова доплатить, я могу пешком до самолёта дойти". Но <…> у них каменные лица, они вообще не слышат, что я им говорю», — сообщила Ирина Рыбкина.
Она добавила, что обращения к другим сотрудникам авиакомпании в аэропорту результатов также не принесли. Позже Ирина Рыбкина написала претензии в S7. Одну она оставила на сайте авиакомпании, а вторую — написанную от руки — оформила в аэропорту Толмачёво (копия есть в редакции НГС).
Согласно тексту письменной претензии, пассажирке пришлось заплатить больше 11 тысяч рублей, чтобы получить новые билеты с вылетом в среду, 26 июня. Ирина Рыбкина считает, что попала в такую ситуацию из-за некомпетентности агента, которая при регистрации на рейс не выдала ей посадочный талон на ребёнка.
«Прошу разобраться в сложившейся ситуации и компенсировать покупку новых билетов. Виновных наказать», — говорится в тексте претензии.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу S7 Airlines с просьбой уточнить, почему пассажирке сразу не выдали посадочный талон на ребёнка, и если это произошло по вине авиакомпании, то почему её сотрудники не помогли пассажирам попасть на рейс. Но на момент публикации новости ответа от перевозчика ещё не было.
На прошлой неделе вылет чартерного рейса авиакомпании AZUR air из Новосибирска в Паттайю задержался из-за бунта нескольких пассажиров на борту. Люди возмущались и утверждали, что самолёт неисправен, поскольку его долго не могли завести. После этого некоторые туристы покинули самолёт. Позже он благополучно долетел до Таиланда.