Коммунальщики полностью перекроют улицу Фрунзе около Центрального парка

Улицу Фрунзе перекроют рядом со стадионом «Спартак» и Центральным парком
Фото: google.com/maps
Сибирская генерирующая компания объявила о перекрытии улицы Фрунзе из-за работ на теплотрассе.
Сквозное движение закроют с 7 по 12 июля на участке от Каменской до Мичурина — рядом с Центральным парком и стадионом «Спартак». После этого с 12 июля по 10 августа этот участок будет сужен.
«На теплотрассах по улицам Семьи Шамшиных и Мичурина подрядным организациям энергетиков предстоит заменить трубы длиной 113 метров диаметром 1000 мм и 85 метров диаметром 500 мм соответственно», — сообщили в пресс-службе СГК.
Работы на этих трубах начались уже сейчас. В связи с этим с 21 июня до 10 июля уже сужено движение по улице Фрунзе на участке от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной.
А с 10 июля по 8 августа будет сужена улица Семьи Шамшиных между улицей Романова и Фрунзе.
Ещё раньше энергетики предупредили, что улицу Фрунзе перекроют и на другом участке с 5 июля по 12 августа — больше месяца будет закрыт проезд между Советской и Красным проспектом.