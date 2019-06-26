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Дороги и транспорт

Коммунальщики полностью перекроют улицу Фрунзе около Центрального парка

Участок будет перекрыт меньше недели из-за раскопок

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Улицу Фрунзе перекроют рядом со стадионом «Спартак» и Центральным парком

Фото: google.com/maps

Сибирская генерирующая компания объявила о перекрытии улицы Фрунзе из-за работ на теплотрассе.

Сквозное движение закроют с 7 по 12 июля на участке от Каменской до Мичурина — рядом с Центральным парком и стадионом «Спартак». После этого с 12 июля по 10 августа этот участок будет сужен.

«На теплотрассах по улицам Семьи Шамшиных и Мичурина подрядным организациям энергетиков предстоит заменить трубы длиной 113 метров диаметром 1000 мм и 85 метров диаметром 500 мм соответственно», — сообщили в пресс-службе СГК.

Работы на этих трубах начались уже сейчас. В связи с этим с 21 июня до 10 июля уже сужено движение по улице Фрунзе на участке от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной. 

А с 10 июля по 8 августа будет сужена улица Семьи Шамшиных между  улицей Романова и Фрунзе.

Участок на Фрунзе, который будет сначала перекрыт, а потом сужен

Ещё раньше энергетики предупредили, что улицу Фрунзе перекроют и на другом участке с 5 июля по 12 августа — больше месяца будет закрыт проезд между Советской и Красным проспектом.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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26 июн 2019 в 12:34

В прошлом году же там копали...