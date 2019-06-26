Коммунальщики полностью перекроют улицу Фрунзе около Центрального парка

Сибирская генерирующая компания объявила о перекрытии улицы Фрунзе из-за работ на теплотрассе.

Сквозное движение закроют с 7 по 12 июля на участке от Каменской до Мичурина — рядом с Центральным парком и стадионом «Спартак». После этого с 12 июля по 10 августа этот участок будет сужен.

«На теплотрассах по улицам Семьи Шамшиных и Мичурина подрядным организациям энергетиков предстоит заменить трубы длиной 113 метров диаметром 1000 мм и 85 метров диаметром 500 мм соответственно», — сообщили в пресс-службе СГК.