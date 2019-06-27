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Еда

Рядом с ГПНТБ открылся бельгийский бар с кранами вместо дверных ручек

«Квак» работает в подвале, где долгое время работал сербский ресторан

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В зале порядка 30 посадочных мест

Фото: Стас Соколов / НГС

В подвале на улице Восход, 13 в Октябрьском районе Новосибирска открылось заведение «Квак». Создатели называют его первым бельгийским баром в городе.

«Квак» занял помещение, в котором довольно долго работал сербский ресторан «Вранац», а после его закрытия в конце 2017 года — гриль-паб Urban. Внутренняя планировка зала не изменилась, на стенах только появились новые рисунки и тематические предметы интерьера. Ручки туалетов сделаны из пивных кранов, в зале несколько светильников сделаны из пивных кружек.

Бар назван в честь известного сорта бельгийского пива, которое принято подавать в специальных бокалах, требующих особой подставки

Меню в заведении преимущественно мясное — колбаски, ребрышки, мясо на сковороде, бургеры и другое. Некоторые блюда отмечены как национальные бельгийские (6 позиций из 30). Цены в основном колеблются в промежутке 200–300 рублей, самые дорогие блюда — это свиная рулька за 590 рублей и стейк филе-мильон за 580 рублей.

Пивная карта невелика — 8 позиций. Здесь доля бельгийских марок уже больше — 5 наименований. Это довольно известные Pauwel Kwak, Mort Subite (название переводится с французского как «скоропостижная смерть»), Blanche de Bruxelles и т. д. Цены на пиво начинаются с 170 рублей за бокал 0,25 мл.

«Буден блан со стумпом» (белая колбаска с грибами и гарниром из картошки, моркови и лука) за 240 рублей

Заведение официально открылось в этот понедельник, хотя до этого две недели работало в тестовом режиме. По данным «Контур.Фокус», единственный учредитель компании — ООО «Веста», которое управляет баром — предприниматель Александр Копылов. У бизнесмена уже было заведение с грилем и пивом более демократичного формата, но, по его словам, оно уже продано. К работавшему на восходе бару Urban предприниматель тоже отношения не имеет.

«Это абсолютно новый проект. Мы хотели создать камерное заведение для ценителей такого пива и кухни, которые приходили и приезжали бы к нам специально», — пояснил Александр Копылов.

Ручки в туалетах сделаны из настоящих пивных кранов

На официальной странице в Instagram «Квак» назван первым бельгийским баром в Новосибирске. В настоящий момент в городе действительно нет другого заведения, которое бы позиционировало себя именно как бельгийское. Однако в 2009–2012 годах на Челюскинцев работал бар Leffe — по имени известного пивной бренда с бельгийскими корнями. Кроме того, бельгийское пиво и блюда бельгийской кухни можно найти в John Gregor Old Pub на улице Ленина — там тоже подают Kwak.

В целом район, где открылся бар, пока недостаточно освоен рестораторами, но в 5-минутной шаговой доступности здесь расположены пивной ресторан Bierhof, бар «Веселый поросёнок», ресторан «Квартира № 50» и китайское кафе Sinlun. В конце марта здесь же в Октябрьском районе открылось кафе здорового питания «Гречка».

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КОММЕНТАРИИ (7)

27 июн 2019 в 09:01

170 рублей за бокал 0,25. На восходе. Начинаем отсчет до закрытия. С какой планеты эти «рестораторы»?

Точняк
27 июн 2019 в 09:12

Я чего то пропустил????
Что НГС стал испытывать финансовые трудности( похоже благодаря королю пашке и ржакам, все рекламодатели сбежали)??.?
А иначе как обьяснить, что Стас просто дал обзор и не попробовал ассортимент бара????
Денежек тю- тю? ??.
Дак забанит. королишек павлишек, ржачишек....
И опять рекламодатели вернутся.....

27 июн 2019 в 09:33

как был «Вранац» так и остался «Вранац». Даже посуда не поменялась :))