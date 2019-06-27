Рядом с ГПНТБ открылся бельгийский бар с кранами вместо дверных ручек

В подвале на улице Восход, 13 в Октябрьском районе Новосибирска открылось заведение «Квак». Создатели называют его первым бельгийским баром в городе.

«Квак» занял помещение, в котором довольно долго работал сербский ресторан «Вранац», а после его закрытия в конце 2017 года — гриль-паб Urban. Внутренняя планировка зала не изменилась, на стенах только появились новые рисунки и тематические предметы интерьера. Ручки туалетов сделаны из пивных кранов, в зале несколько светильников сделаны из пивных кружек.



Бар назван в честь известного сорта бельгийского пива, которое принято подавать в специальных бокалах, требующих особой подставки Фото: Стас Соколов / НГС

Меню в заведении преимущественно мясное — колбаски, ребрышки, мясо на сковороде, бургеры и другое. Некоторые блюда отмечены как национальные бельгийские (6 позиций из 30). Цены в основном колеблются в промежутке 200–300 рублей, самые дорогие блюда — это свиная рулька за 590 рублей и стейк филе-мильон за 580 рублей.

Пивная карта невелика — 8 позиций. Здесь доля бельгийских марок уже больше — 5 наименований. Это довольно известные Pauwel Kwak, Mort Subite (название переводится с французского как «скоропостижная смерть»), Blanche de Bruxelles и т. д . Цены на пиво начинаются с 170 рублей за бокал 0,25 мл.



«Буден блан со стумпом» (белая колбаска с грибами и гарниром из картошки, моркови и лука) за 240 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Заведение официально открылось в этот понедельник, хотя до этого две недели работало в тестовом режиме. По данным «Контур.Фокус», единственный учредитель компании — ООО «Веста», которое управляет баром — предприниматель Александр Копылов. У бизнесмена уже было заведение с грилем и пивом более демократичного формата, но, по его словам, оно уже продано. К работавшему на восходе бару Urban предприниматель тоже отношения не имеет.



«Это абсолютно новый проект. Мы хотели создать камерное заведение для ценителей такого пива и кухни, которые приходили и приезжали бы к нам специально», — пояснил Александр Копылов.



Ручки в туалетах сделаны из настоящих пивных кранов Фото: Стас Соколов / НГС