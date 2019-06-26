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Дороги и транспорт
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В Новосибирске как в гостях: гостевые маршруты проложат по всему городу после МЧМ по хоккею

Но пока в порядок приведут только 6 участков, в основном в центре

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После чемпионата мэрия Новосибирска оставит гостевые маршруты

Фото: Анна Золотова

Мэрия Новосибирска продолжит приводить в порядок улицы города после завершения Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. 

«"Гостевые маршруты", проложенные по главным магистралям города, являются первым, наиболее, ответственным этапом по подготовке в проведении мероприятий, — рассказали в мэрии в ответ на запрос НГС. — Наработанная совместно со смежными департаментами и районными администрациями практика будет продолжена на всей остальной городской территории по завершению проведения международного спортивного мероприятия».

Как уточнили в мэрии, «гостевые маршруты» — это маршруты следования гостей города и участников мероприятий МЧМ. Всего к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске сделают шесть маршрутов в разных районах города.

Сначала планировалось, что Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске. Но потом часть мероприятий решили перенести в Омск. В конце прошлого года власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.

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гостевые маршрутымолодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года

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КОММЕНТАРИИ (16)

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26 июн 2019 в 12:16

Маршрут № 1 " Обзорная экскурсия по ночной Затулинке " , №2 " Архитектура Расточки" ,"№3 " Кэмэл Трофи по дорогам Западного и Юго-Западного "

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26 июн 2019 в 12:08

Мэрия бы хоть до МЧМ успела порядок навести, чтоб не опозорить город, а что потом будет, тогда пусть и дают заявления.

Пикапер на передержке
26 июн 2019 в 12:24

Учу сведский язык. Это легко, тем более дома много ИКЕЕвской мебели. Планирую начать со сведками с открывашки - "гратис туате хиа"