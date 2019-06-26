В Новосибирске как в гостях: гостевые маршруты проложат по всему городу после МЧМ по хоккею

После чемпионата мэрия Новосибирска оставит гостевые маршруты
Фото: Анна Золотова
Мэрия Новосибирска продолжит приводить в порядок улицы города после завершения Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.
«"Гостевые маршруты", проложенные по главным магистралям города, являются первым, наиболее, ответственным этапом по подготовке в проведении мероприятий, — рассказали в мэрии в ответ на запрос НГС. — Наработанная совместно со смежными департаментами и районными администрациями практика будет продолжена на всей остальной городской территории по завершению проведения международного спортивного мероприятия».
Как уточнили в мэрии, «гостевые маршруты» — это маршруты следования гостей города и участников мероприятий МЧМ. Всего к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске сделают шесть маршрутов в разных районах города.
Сначала планировалось, что Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске. Но потом часть мероприятий решили перенести в Омск. В конце прошлого года власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.