Живодёру — максимальный срок: новосибирцы устроили пикет против убийцы собаки в «Матрёшкином дворе»

Около полудня в среду, 26 июня, десятки новосибирцев собрались у фонтана на улице Орджоникидзе с требованием наказать убийцу собаки в «Матрёшкином дворе».

Мёртвую собаку нашли в конце апреля в лифте одного из домов. Подозреваемого в убийстве собаки Сергея Корсукова посадили на два месяца в СИЗО, пока идёт расследование дела.

Новосибирцы вышли с плакатами, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам, связанным с расследованиями дел о жестоком обращении с животными.