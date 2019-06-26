26 июня среда
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 62.52
eur 71.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 62.52
eur 71.23
Город

Живодёру — максимальный срок: новосибирцы устроили пикет против убийцы собаки в «Матрёшкином дворе»

Десятки горожан с плакатами собрались у фонтана на Орджоникидзе

Поделиться

2 233
29 Обсудить

Все новости

Все новости

Участники пикета хотели привлечь внимание власти и общества к проблемам, связанным с расследованиями дел о жестоком обращении с животными

Фото: Густаво Веласкес / НГС

Около полудня в среду, 26 июня, десятки новосибирцев собрались у фонтана на улице Орджоникидзе с требованием наказать убийцу собаки в «Матрёшкином дворе». 

Мёртвую собаку нашли в конце апреля в лифте одного из домов. Подозреваемого в убийстве собаки Сергея Корсукова посадили на два месяца в СИЗО, пока идёт расследование дела.

Новосибирцы вышли с плакатами, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам, связанным с расследованиями дел о жестоком обращении с животными.

 Участники развернули плакаты у фонтана

Больше 40 участников развернули плакаты с надписями: «Садистам место в тюрьме», «Живодерам — максимальные сроки», «Хватит игнорировать ст.245».

По информации областной прокуратуры, собака, найденная в «Матрёшкином дворе», умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле травмы, которые свидетельствуют об истязаниях. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

жестокое обращение с животнымипикет

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (29)

Фото пользователя
26 июн 2019 в 13:13

У меня два вопроса.
1. Если собаку убили в "Матрешкином дворе" то почему митинг в центре города
2. Почему на митинге только женщины?
Почему они не на работе, не в декрете, не в отпуске, не занимаются домашними делами ввиде стирки и готовки, почему не накрывают на стол обед?

26 июн 2019 в 13:11

Собак бы из приютов брали бы и содержали. А не занимались митингами.

Пашка-Пташка
26 июн 2019 в 13:11

Зоозащитники лучше бы за живыми собачками следили, вот от этого была бы польза, а стоять с плакатом самое легкое