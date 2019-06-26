Живодёру — максимальный срок: новосибирцы устроили пикет против убийцы собаки в «Матрёшкином дворе»

Участники пикета хотели привлечь внимание власти и общества к проблемам, связанным с расследованиями дел о жестоком обращении с животными
Фото: Густаво Веласкес / НГС
Около полудня в среду, 26 июня, десятки новосибирцев собрались у фонтана на улице Орджоникидзе с требованием наказать убийцу собаки в «Матрёшкином дворе».
Мёртвую собаку нашли в конце апреля в лифте одного из домов. Подозреваемого в убийстве собаки Сергея Корсукова посадили на два месяца в СИЗО, пока идёт расследование дела.
Новосибирцы вышли с плакатами, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам, связанным с расследованиями дел о жестоком обращении с животными.
Больше 40 участников развернули плакаты с надписями: «Садистам место в тюрьме», «Живодерам — максимальные сроки», «Хватит игнорировать ст.245».
По информации областной прокуратуры, собака, найденная в «Матрёшкином дворе», умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле травмы, которые свидетельствуют об истязаниях.