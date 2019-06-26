В Новосибирск приехал работать высокопоставленный прокурор из Хакасии

В Новосибирской области утвердили кандидатуру первого заместителя прокурора: им стал 45-летний Борис Крылов, ранее занимавший руководящие должности в прокуратурах других регионов Сибири.



— Приказом генерального прокурора Российской Федерации <…> Борис Александрович Крылов назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области, — сообщили сегодня в областной прокуратуре.



Согласно сведениям на сайте прокуратуры Новосибирской области, Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. В частности, в разное время он работал прокурором Томского района Томской области, прокурором Советского района Томска. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия. Кроме того, у Бориса Крылова есть нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ».

