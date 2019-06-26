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Город

В Новосибирск приехал работать высокопоставленный прокурор из Хакасии

Правой рукой Якова Хорошева стал юрист, работавший в Абакане и Томске

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Раньше Борис Крылов возглавлял прокуратуры в Томске и области и работал первым заместителем прокурора Хакасии

Фото: Рrokuratura.tomsk.gov.ru

В Новосибирской области утвердили кандидатуру первого заместителя прокурора: им стал 45-летний Борис Крылов, ранее занимавший руководящие должности в прокуратурах других регионов Сибири.

— Приказом генерального прокурора Российской Федерации <…> Борис Александрович Крылов назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области, — сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Согласно сведениям на сайте прокуратуры Новосибирской области, Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. В частности, в разное время он работал прокурором Томского района Томской области, прокурором Советского района Томска. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия. Кроме того, у Бориса Крылова есть нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ».

Несколько месяцев назад новый руководитель назначен и в прокуратуре Новосибирской области. Вместо ушедшего на пенсию Владимира Фалилеева прокуратуру региона возглавил Яков Хорошев. При прежнем прокуроре Новосибирской области должность его первого заместителя занимала Любовь Кузьменок. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

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26 июн 2019 в 10:56

Все хотят жить в столице.
Это нормально.
Новосибирск, как столица Сибири, как ее крупнейший промышленный, культурный, торговый, транспортный центр приманивает к себе жителей всего Сибирского Федерального округа.
Город Новосибирск, нужно отдать ему должное, огромен, красив и хорошо благоустроен.
Неудивительно, что в Новосибирске мечтают жить все.

Точняк
26 июн 2019 в 10:47

Вот если бы эти назначения публиковали с отзывами населения, то тогда да, было бы интересно........
А так, ну назначили и назначили.......
Для нас он всё равно темная лошадка.....

26 июн 2019 в 10:47

Ну теперь то бойтесь, жулики!