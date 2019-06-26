26 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 62.52
eur 71.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 62.52
eur 71.23
Дороги и транспорт

Долго ждали битум: мэрия объяснила сложную пробку на Большевистской из-за ремонта в утренний час пик

Дорожная смесь для ремонта ехала в Новосибирск из Омска

Поделиться

117
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Дорожным рабочим вчера пришлось быстро укладывать новый асфальт

Фото: 2gis.ru

В мэрии Новосибирска рассказали, из-за чего дорожные рабочие накануне, 25 июня, укладывали асфальт в час пик. Из-за этого на важной городской магистрали утром оказались перекрыты две полосы, а пробка растянулась не только по Большевистской, но и по Бердскому шоссе. 

«Работы в утреннее время 25 июня 2019 года были обусловлены поздней доставкой из Омска полимерно-битумного компонента (в 2 часа ночи) для асфальтобетонной смеси, срок годности которого составляет всего 12 часов с момента изготовления. Ограниченный срок его применения послужил причиной невозможности переноса работ на ночное время последующих суток», — объяснили в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос НГС.

Дорогу накануне с утра ремонтировали недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела» — это вызвало длинную пробку на Большевистской и Бердском шоссе. Новосибирцы жаловались, что их не предупредили о работах заранее.

В департаменте извинились перед новосибирцами и пояснили, что обычно выполняют такие работы во время меньшей загруженности дорог.

«В соответствии с разработанными и согласованными схемами организации дорожного движения производство работ, связанные с сужением проезжей части, осуществляется в часы наименьшей интенсивности движения транспорта. В целях исключения заторных ситуаций подрядчик осуществляет выбор места производства работ, характер проведения работ. При имеющейся технологической возможности работы по укладке асфальтобетонной смеси в основном осуществляется в ночное время и в выходные дни», — пояснили в департаменте.

Вчера в мэрии Новосибирска также объяснили, почему на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе уже больше двух недель некорректно работает светофор. Ежедневно тут собираются большие пробки, а дорожная ситуация усложняется еще и глубокими ямами в асфальте. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонт дорогулица Большевистская

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
26 июн 2019 в 11:00

Пусть строят и ремонтируют дороги в любое время дня и ночи, лето короткое.
Поскольку зимой в Сибири дороги не строят.
Новосибирцы потерпят, тем более летом большая часть новосибирцев в отпусках.