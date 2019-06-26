Долго ждали битум: мэрия объяснила сложную пробку на Большевистской из-за ремонта в утренний час пик

«Работы в утреннее время 25 июня 2019 года были обусловлены поздней доставкой из Омска полимерно-битумного компонента (в 2 часа ночи) для асфальтобетонной смеси, срок годности которого составляет всего 12 часов с момента изготовления. Ограниченный срок его применения послужил причиной невозможности переноса работ на ночное время последующих суток», — объяснили в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос НГС.

В мэрии Новосибирска рассказали, из-за чего дорожные рабочие накануне, 25 июня, укладывали асфальт в час пик. Из-за этого на важной городской магистрали утром оказались перекрыты две полосы, а пробка растянулась не только по Большевистской, но и по Бердскому шоссе.

Дорогу накануне с утра ремонтировали недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела» — это вызвало длинную пробку на Большевистской и Бердском шоссе. Новосибирцы жаловались, что их не предупредили о работах заранее.

В департаменте извинились перед новосибирцами и пояснили, что обычно выполняют такие работы во время меньшей загруженности дорог.

«В соответствии с разработанными и согласованными схемами организации дорожного движения производство работ, связанные с сужением проезжей части, осуществляется в часы наименьшей интенсивности движения транспорта. В целях исключения заторных ситуаций подрядчик осуществляет выбор места производства работ, характер проведения работ. При имеющейся технологической возможности работы по укладке асфальтобетонной смеси в основном осуществляется в ночное время и в выходные дни», — пояснили в департаменте.

Вчера в мэрии Новосибирска также объяснили, почему на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе уже больше двух недель некорректно работает светофор. Ежедневно тут собираются большие пробки, а дорожная ситуация усложняется еще и глубокими ямами в асфальте.