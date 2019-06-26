Спасатели достали двух подростков из глубокого карьера

Новосибирские спасатели и пожарные помогли двум подросткам выбраться из глубокого карьера. В среду, 25 июня, в 16:08 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на территории карьера Мочище в беду попали трое подростков. «Они гуляли по территории карьера, расположенного рядом с щебёночным заводом. Вместо того, чтобы выйти из карьера по дороге, подростки решили подняться по почти отвесному склону, имеющему высоту около 90 метров. В какой-то момент ребята поняли, что вверх они подняться уже не могут, а спускаться вниз ещё опаснее.

Найдя небольшую площадку 2 на 2 метра с расположенной на ней берёзой, два мальчика распластались на дереве, а их товарищ, плутая по почти отвесному склону, всё-таки сумел выбраться наверх. Он позвонил в экстренные службы и пошёл встречать спасателей», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

По её данным, первыми на место приехали представители специализированной пожарно-спасательной части, которые также приняли вызов и находились гораздо ближе к карьеру. Подросток сел в их машину, чтобы показывать дорогу. В свою очередь работники карьера показали дорогу прибывшим спасателям МАСС. В итоге оба спасательных автомобиля приехали на место одновременно.

«Проведя поисковые работы с помощью звуковых сигналов, спасатели обнаружили подростков и установили с ними визуальный контакт. Дети находились примерно на глубине 35–40 метров. Существовала реальная угроза их падения вниз», — передали в аварийно-спасательной службе.

Поднимать подростков спасатели решили с помощью профессионального альпинистского снаряжения. Подготовка к подъёму заняла больше часа.



«Старший дежурной смены МАСС спустился к ребятишкам и оценил обстановку. Попутно он прокладывал линии для подъёма детей и спускал необходимое снаряжение. Оказавшись рядом с ребятами, спасатель первым делом организовал их страховку: пристегнул к дереву, на котором они находились, и начал готовить снаряжение. Спасатели, оставшиеся на верху карьера, протягивали и крепили основные и страховочные линии, вязали узлы, организовывали полиспасты. На место происшествия оперативно прибыла бригада врачей скорой медицинской помощи и наряды полиции», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

По её информации, в дальнейшем спасателям пришлось ещё несколько раз подниматься наверх и спускаться к детям. Когда всё было готово к подъёму, один спасатель МАСС остался внизу с ребёнком. В этом время другой спасатель со вторым мальчиком начали подниматься.

«Шестеро взрослых мужчин — один спасатель МАСС и пять сотрудников СПСЧ — тянут верёвки через блок наверх. Ребёнок не может быстро карабкаться по скале: он устал и боится.

Поэтому приходится периодически делать перерывы на отдых. И вот <…> первый подросток поднят на склон и бережно передан спасателями врачам для осмотра. Тут же он хватает из своего рюкзака телефон и сообщает матери, что с ним всё в порядке. Процедура повторяется ещё раз, только с ещё большим вниманием, при спуске спасателя вниз летят камни и порода. Дежурящий вместе с мальчиком спасатель прикрывает его собой от возможных ударов камнями», — описали ситуацию в муниципальной аварийно-спасательной службе.

По её информации, через 20 минут пристёгнутого к спасателю мальчика удалось поднять на поверхность. К этому времени на место происшествия приехали матери подростков.

Кроме того, после спасения детей сотрудникам МАСС и СПСЧ пришлось поднимать наверх своего коллегу, который страховал детей снизу и остался там без верёвок.

В аварийно-спасательной службе добавили, что в целом спасательные работы заняли 2,5 часа. Спасённых мальчиков осмотрели врачи, кроме того, с подростками побеседовали полицейские.

