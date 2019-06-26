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Происшествия

Сбил девушку и уехал: автоинспекция объявила в розыск водителя тёмной «Тойоты»

Пострадавшую увезли в больницу

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ДТП случилось накануне на Бориса Богаткова — сбитая на «зебре» девушка попала в больницу с травмой ноги

Фото: предоставлено Владиславом Савченковым

Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который во вторник, 25 июня, сбил девушку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП.

Происшествие случилось в 10:00 возле дома № 186 на Бориса Богаткова в районе остановки «Гаранина», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Федосеева в сторону улицы Гаранина и в пути следования <...> совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП водитель скрылся», — описал ситуацию Владислав Савченков.

По его данным, попавшая под машину 20-летняя девушка получила травму ноги — её увезли в больницу.

Теперь автоинспекторы разыскивают свидетелей случившегося, тёмную «Тойоту Грация» и её водителя.

«Всех очевидцев данного ДТП или [тех,] кто знает, где находится водитель, просим позвонить по телефону 232–23–51 или 232–23–21», — передал Владислав Савченков.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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26 июн 2019 в 09:19

Там светофор имеется. С кнопкой.
Она, девушка эта, на зеленый свет дорогу переходила?

26 июн 2019 в 09:24

чувство самосохранения у людей напрочь отсутствует!...водителя не оправдываю....