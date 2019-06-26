Сбил девушку и уехал: автоинспекция объявила в розыск водителя тёмной «Тойоты»

ДТП случилось накануне на Бориса Богаткова — сбитая на «зебре» девушка попала в больницу с травмой ноги
Фото: предоставлено Владиславом Савченковым
Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который во вторник, 25 июня, сбил девушку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП.
Происшествие случилось в 10:00 возле дома
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Федосеева в сторону улицы Гаранина и в пути следования <...> совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП водитель скрылся», — описал ситуацию Владислав Савченков.
По его данным, попавшая под машину 20-летняя девушка получила травму ноги — её увезли в больницу.
Теперь автоинспекторы разыскивают свидетелей случившегося, тёмную «Тойоту Грация» и её водителя.
«Всех очевидцев данного ДТП или [тех,] кто знает, где находится водитель, просим позвонить по телефону 232–23–51 или 232–23–21», — передал Владислав Савченков.