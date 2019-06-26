Сбил девушку и уехал: автоинспекция объявила в розыск водителя тёмной «Тойоты»

Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который во вторник, 25 июня, сбил девушку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП.

Происшествие случилось в 10:00 возле дома № 186 на Бориса Богаткова в районе остановки «Гаранина», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Федосеева в сторону улицы Гаранина и в пути следования <...> совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП водитель скрылся», — описал ситуацию Владислав Савченков.