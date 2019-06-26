НГУ попал в один из самых авторитетных и старейших мировых рейтингов вузов

Новосибирский госуниверситет оказался в числе лучших вузов мира по восьми предметам. Как уточнили в пресс-службе проекта «5–100», это второй результат среди российских университетов: лидером по представленности в разных дисциплинах стал МГУ, вошедший в предметный рейтинг 16 раз.

При этом НГУ, например, впервые попал в число лучших университетов мира в дисциплине «Нанонауки и нанотехнологии»: новосибирский вуз расположился в группе университетов, занявших 301–400 места. Также НГУ удержал свои позиции в предметном рейтинге «Горные науки и горное дело», оказавшись, как и в прошлом году, в числе вузов, расположившихся на 76–100 местах.



«Устойчивое присутствие НГУ в топ-100 предметного рейтинга по горному делу закономерно: в новосибирском Академгородке находится одна из лучших геологических школ в стране, на качество которой работают сразу четыре профильных научных института Академии наук. Именно мощная исследовательская база позволяет нашим выпускникам работать в крупных международных компаниях в России и по всему миру», — цитируют в пресс-службе НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.



Помимо этого Новосибирский госуниверситет улучшил свои показатели по химии: он поднялся на 100 пунктов в рейтинге по этому предмету и занял место в группе 301–400.Также НГУ закрепился в предметных рейтингах «Физика» (группа 101–150), «Математика», «Приборостроение» (группа 201–300), «Науки о Земле», «Химическая технология» (группа 301–400), заняв те же места, что и в прошлом году.

