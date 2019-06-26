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Образование

НГУ попал в один из самых авторитетных и старейших мировых рейтингов вузов

Новосибирский вуз отличился сразу в восьми дисциплинах

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Составители рейтинга отметили заслуги Новосибирского госуниверситета в восьми дисциплинах

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Новосибирский государственный университет попал в число лучших университетов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects (ARWU).

Аналитики оценили университеты мира по 54 дисциплинам.

«Всего в Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских университетов», — сообщает пресс-служба образовательного проекта «5–100».

Новосибирский госуниверситет оказался в числе лучших вузов мира по восьми предметам. Как уточнили в пресс-службе проекта «5–100», это второй результат среди российских университетов: лидером по представленности в разных дисциплинах стал МГУ, вошедший в предметный рейтинг 16 раз.

При этом НГУ, например, впервые попал в число лучших университетов мира в дисциплине «Нанонауки и нанотехнологии»: новосибирский вуз расположился в группе университетов, занявших 301–400 места. Также НГУ удержал свои позиции в предметном рейтинге «Горные науки и горное дело», оказавшись, как и в прошлом году, в числе вузов, расположившихся на 76–100 местах.

«Устойчивое присутствие НГУ в топ-100 предметного рейтинга по горному делу закономерно: в новосибирском Академгородке находится одна из лучших геологических школ в стране, на качество которой работают сразу четыре профильных научных института Академии наук. Именно мощная исследовательская база позволяет нашим выпускникам работать в крупных международных компаниях в России и по всему миру», — цитируют в пресс-службе НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.

Помимо этого Новосибирский госуниверситет улучшил свои показатели по химии: он поднялся на 100 пунктов в рейтинге по этому предмету и занял место в группе 301–400.Также НГУ закрепился в предметных рейтингах «Физика» (группа 101–150), «Математика», «Приборостроение» (группа 201–300), «Науки о Земле», «Химическая технология» (группа 301–400), заняв те же места, что и в прошлом году.

В пресс-службе НГУ напомнили, что Шанхайский предметный рейтинг вузов считается одним из самых авторитетных и старейших: он выходит с 2009 года. При оценке вузов аналитики учитывают, например, количество публикаций в престижных журналах, цитируемость, международное сотрудничество, наличие исследователей с глобальной научной репутацией, академические награды.

Ранее ректоры новосибирских вузов опубликовали данные о своих доходах — НГС составил топ самых состоятельных руководителей университетов

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КОММЕНТАРИИ (3)

Нашли чем гордиться
26 июн 2019 в 14:26

Группа 301-400. Это где то за Гондурасом, но перед универом племени юмба- юмба?

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26 июн 2019 в 14:23

Интересно, народ больше порадуется за такие успехи или будет опять хейтить? ))