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Спорт

Хоккеисту Владимиру Тарасенко сделали операцию на колене

Через месяц врачи повторно оценят его состояние

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В начале лета Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли

Фото: nhl.com

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», перенёс операцию на ноге.

О том, что 27-летнему форварду сделали артроскопическую операцию на левом колене, сообщил официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Дуга Армстронга.

Состояние хоккеиста оценят через четыре недели.

Весной 2018 года Владимиру Тарасенко сделали операцию на плече — тогда нападающий получил травму в матче с денверской командой «Колорадо Эвеланш». После операции хоккеист быстро восстановился — меньше чем через четыре месяца он вернулся к тренировкам, а после помог «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли

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КОММЕНТАРИИ (10)

Лада
26 июн 2019 в 08:17

Спасибо хоть результаты его анализов кала и мочи не опубликовали.

Фото пользователя
26 июн 2019 в 08:28

Здоровья Владимиру.

патриот
26 июн 2019 в 08:18

Пока молодой деньги зарабатывает, а в старости превратится в рухлядь, хотя если много заработает, то на пожизненный уход за собой ему хватит!