Хоккеисту Владимиру Тарасенко сделали операцию на колене

В начале лета Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли
Фото: nhl.com
Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», перенёс операцию на ноге.
О том, что 27-летнему форварду сделали артроскопическую операцию на левом колене, сообщил официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Дуга Армстронга.
Состояние хоккеиста оценят через четыре недели.
Весной 2018 года Владимиру Тарасенко сделали операцию на плече — тогда нападающий получил травму в матче с денверской командой «Колорадо Эвеланш». После операции хоккеист быстро восстановился — меньше чем через четыре месяца он вернулся к тренировкам, а после помог «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли.