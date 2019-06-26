Новосибирск признали добрым городом

Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов с самыми агрессивными жителями — Новосибирск занял в нём 20-е место. В тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.



В рейтинге всего 25 позиций. Кроме Новосибирска, из городов Сибири в список вошли Омск (9-е место) и Красноярск (11-е место).



Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, считают ли они себя агрессивными, как часто проявляют агрессию и сталкиваются с ней.



Месяц назад специалисты компании «АльфаСтрахование» провели анализ и составили рейтинг российских городов по количеству хищений автомобилей — Новосибирск занял в списке четвёртое место.