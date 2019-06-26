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Новосибирск признали добрым городом

Социологи составили рейтинг городов с самыми агрессивными жителями

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По мнению составителей рейтинга, самые агрессивные люди Сибири живут в Омске

Фото: Стас Соколов / НГС

Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов с самыми агрессивными жителями — Новосибирск занял в нём 20-е место. В тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

В рейтинге всего 25 позиций. Кроме Новосибирска, из городов Сибири в список вошли Омск (9-е место) и Красноярск (11-е место).

Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, считают ли они себя агрессивными, как часто проявляют агрессию и сталкиваются с ней. 

Месяц назад специалисты компании «АльфаСтрахование» провели анализ и составили рейтинг российских городов по количеству хищений автомобилей — Новосибирск занял в списке четвёртое место.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Злой
26 июн 2019 в 05:17

Ложь, враньё и провокация.
Я тогда занят был и со мной они не встретились.