Жители Ленинского района пожаловались на шум от грузовиков ночью

Грузовики разбудили жителей домов по адресу Титова, 253/1
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Жители Ленинского района Новосибирска проснулись ночью из-за шума за окном — мимо дворов на улице Титова с грохотом проехали три грузовика. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница жилкомплекса Светлана.
«Недавно у нас ввели новую дорогу, раньше такого не было, но сегодня ночь какая-то невозможная, грузовики проходят по этой дороге и сворачивают в сторону озера. Три грузовых сорокотонника. Что они везут на пустырь среди ночи? Время — половина третьего, а шум от них я не знаю какой. Тут ещё щебенку насыпали, и, получается, по этой щебенке они как раз и едут», — рассказала Светлана.
По её словам, шум машин разбудил её примерно в два часа ночи.
Закон о тишине принят в Новосибирской области в 2015 году, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее закон о тишине неоднократно дополнялся.
Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники. Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — на 5000 рублей.
Корреспондент НГС отправил запросы в пресс-службу регионального оператора по вывозу мусора и в управляющую компанию, чтобы уточнить, что это были за грузовики и получить комментарий о ситуации.
Новосибирцы регулярно жалуются на шум. Так, например, в конце мая жители Кировского района пожаловались на громкую работу мусоровоза. В середине месяца жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. В начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. А совсем недавно завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.