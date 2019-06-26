Жители Ленинского района пожаловались на шум от грузовиков ночью

Жители Ленинского района Новосибирска проснулись ночью из-за шума за окном — мимо дворов на улице Титова с грохотом проехали три грузовика. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница жилкомплекса Светлана.



«Недавно у нас ввели новую дорогу, раньше такого не было, но сегодня ночь какая-то невозможная, грузовики проходят по этой дороге и сворачивают в сторону озера. Три грузовых сорокотонника. Что они везут на пустырь среди ночи? Время — половина третьего, а шум от них я не знаю какой. Тут ещё щебенку насыпали, и, получается, по этой щебенке они как раз и едут», — рассказала Светлана.