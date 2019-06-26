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Страна и мир
Арест министра Абызова

Суд не отпустил Абызова под домашний арест

Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля

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Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 миллиарда рублей

Фото: архив НГС

Во вторник, 25 июня, Московский городской суд признал законным продление ареста бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Таким образом, Абызов останется в СИЗО до 25 июля. 

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует решение судьи Дмитрия Гордеева ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Абызова под стражей на два месяца. Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к вменяемым ему преступлениям.

Защита попросила отменить решение суда первой инстанции и изменить Абызову меру пресечения на домашний арест. Абызов также попросил отменить решение суда первой инстанции и заявил о готовности возместить ущерб потерпевшей стороне:

«Я хочу еще раз заявить, что не совершал преступлений, я категорически отрицаю факт использования своего служебного положения в корыстных целях. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен. На основании доводов адвокатов и моих доводов прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест или залог», — процитировало ТАСС Абызова.

Следователь попросил отказать в удовлетворении ходатайства защиты, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Прокуратура также попросила оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Напомним, что Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, задержали 26 марта. Его подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

23 мая Басманный суд Москвы продлил арест Абызова до 25 июля.

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