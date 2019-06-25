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Происшествия

СК завел уголовное дело из-за стрельбы в центре Новосибирска

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

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Горожане услышали выстрелы около 20 часов вечера

Фото: Михаил Слуцкий / РИА «Новости»

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после стрельбы в центре города. 

— По факту убийства мужчины в районе дома № 1 по улице Гоголя Центрального района города Новосибирска возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления, — сообщили в корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. 

Сегодня вечером в центре Новосибирска горожане услышали стрельбу. На место приехали сотрудники полиции и перекрыли дорогу. Позднее в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что на улице Гоголя раздались выстрелы, а на месте происшествия видны кровь и гильзы.

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КОММЕНТАРИИ (17)

25 июн 2019 в 22:34

Жуть!

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25 июн 2019 в 22:38

Хватит умничать и делать выводы... Тоже мне эксперты... Следственный комитет....без вас бездельников разберется...

Точняк
25 июн 2019 в 22:35

Да блин, дожились...
На остановке уже людей расстреливают...
На Ленте пишут, что стреляли из машины с армянскими номерами...
Мы, что вернулись в 90е????