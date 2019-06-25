СК завел уголовное дело из-за стрельбы в центре Новосибирска

Горожане услышали выстрелы около 20 часов вечера
Фото: Михаил Слуцкий / РИА «Новости»
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после стрельбы в центре города.
— По факту убийства мужчины в районе дома № 1 по улице Гоголя Центрального района города Новосибирска возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления, — сообщили в корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.
Сегодня вечером в центре Новосибирска горожане услышали стрельбу. На место приехали сотрудники полиции и перекрыли дорогу. Позднее в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что на улице Гоголя раздались выстрелы, а на месте происшествия видны кровь и гильзы.