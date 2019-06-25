В центр Новосибирска приехала полиция: очевидцы сообщили, что слышали выстрелы

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографию с места происшествия. Он предположил, что на Гоголя, 1 сбили человека, и сообщил, что сотрудники полиции уже оформляют ДТП. Позднее в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что на улице Гоголя раздались выстрелы, а на месте происшествия видны кровь и гильзы.

Сегодня вечером, 25 июня, в центре Новосибирска горожане услышали стрельбу — на место приехали сотрудники полиции и перекрыли дорогу.

— Я не очевидец, я слышала выстрелы только. Наверное, четыре [выстрела], — рассказала она.

Информацию о стрельбе корреспонденту НГС подтвердила и сибирячка Ольга, которая работает в здании на Гоголя, 1.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС опровергли информацию о ДТП на улице Гоголя.

— Вы знаете, ДТП никаких не было на данной улице. Мне нечего тут даже сказать. [НГС: — Понятна ли причина прибытия полицейских?] Давайте до утра подождем. На данный момент информации такой у нас нет, к сожалению. Может, люди свои мероприятия проводят профилактические либо оперативные, — сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, пока неизвестно, что произошло на улице Гоголя.

— [Полиция] ещё не отзвонилась. Сказали, что разбираются в этой ситуации, но что конкретно — ещё неизвестно. <...> Завтра станет всё известно, — коротко сказали в пресс-службе ведомства.