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Экономика

Пособие на ребенка от полутора до трех лет вырастет с 50 рублей до 10 тысяч

Мера будет действовать для малообеспеченных семей

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С 1994 года малообеспеченные семьи получают на ребенка после полутора лет по 50 рублей в месяц

Фото: Сергей Сюрин / 29.ru

Правительство поднимет пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей, — цитирует Медведева «Интерфакс».

Вопрос о пособии во время прямой линии с Владимиром Путиным задала жительница города Серпухова: молодая мать сказала, что получает на ребенка 50 рублей, устроиться на работу сложно — на ясли очередь. Президент тогда ответил, что выплата была установлена еще в начале 1990-х годов и с тех пор не менялась.

— В 1994 году было принято решение, ситуация была крайне тяжелая — эти 50 рублей заставили платить работодателя. Сегодня эти деньги что значат? Вообще ничего. В последнее время мы искали решение, я считаю, что оно найдено. Мы будем выплачивать деньги семьям с детьми от полутора до трех лет тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос: семьям с каким доходом? Либо полтора прожиточного минимума на человека, либо два.

О сроках, в которые мера будет введена, окончательно не сообщается.

ТЕКСТ

ТЕГИ

детские пособияпрямая линия президента

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КОММЕНТАРИИ (9)

People
25 июн 2019 в 20:34

Малообеспеченным надо вообще запретить рожать. Плодят нищету а потом деньги требуют. Нет уж!

не понял
25 июн 2019 в 20:34

И где здесь подвох? Медведеву веры нет, значит подвох есть

25 июн 2019 в 20:29

а малообеспеченные - это именно кто? зачем им дают рожать тогда?