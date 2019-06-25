Пособие на ребенка от полутора до трех лет вырастет с 50 рублей до 10 тысяч

Правительство поднимет пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей, — цитирует Медведева «Интерфакс».

Вопрос о пособии во время прямой линии с Владимиром Путиным задала жительница города Серпухова: молодая мать сказала, что получает на ребенка 50 рублей, устроиться на работу сложно — на ясли очередь. Президент тогда ответил, что выплата была установлена еще в начале 1990-х годов и с тех пор не менялась.