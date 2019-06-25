Пособие на ребенка от полутора до трех лет вырастет с 50 рублей до 10 тысяч

С 1994 года малообеспеченные семьи получают на ребенка после полутора лет по 50 рублей в месяц
Фото: Сергей Сюрин / 29.ru
Правительство поднимет пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
— Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей, — цитирует Медведева «Интерфакс».
Вопрос о пособии во время прямой линии с Владимиром Путиным задала жительница города Серпухова: молодая мать сказала, что получает на ребенка 50 рублей, устроиться на работу сложно — на ясли очередь. Президент тогда ответил, что выплата была установлена еще в начале 1990-х годов и с тех пор не менялась.
— В 1994 году было принято решение, ситуация была крайне тяжелая — эти 50 рублей заставили платить работодателя. Сегодня эти деньги что значат? Вообще ничего. В последнее время мы искали решение, я считаю, что оно найдено. Мы будем выплачивать деньги семьям с детьми от полутора до трех лет тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос: семьям с каким доходом? Либо полтора прожиточного минимума на человека, либо два.
О сроках, в которые мера будет введена, окончательно не сообщается.