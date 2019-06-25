«Мерседес» раскрыл цены на самый огромный немецкий джип размером с ГАЗель

GLS - самый крупный легковой автомобиль Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz раскрыл цены на внедорожник GLS нового поколения, самый большой автомобиль этой немецкой марки. Машина будет стоить от
«Мы уже заказы принимаем. В размерах увеличился, другая платформа, это не рестайлинг, это полностью смена модели, новый кузов, новое всё», - уточнил Павел Костенко, генеральный директор новосибирского дилерского центра Mercedes-Benz «СТС Автомобили».
Автомобиль предлагается с двумя моторам: дизельный GLS 400 d (2,9 литра, 330 л.с.), бензиновый GLS 450 (3 литра, 367 л.с.). Внедорожник оснащен пневматической подвеской, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом 4Matic+. В базовой версии доступны медиасистема MBUX с навигатором, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камера заднего вида, панорамная крыша, матричные светодиодные фары, автопарковщик.
В богатых версиях добавляются мультиконтурные кресла с массажером, доводчики дверей, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, внешние подножки.
Ходовые комплектации GLS будут собираться на подмосковном заводе Mercedes-Benz, который был открыт лично Владимиром Путиным, поклонником этой марки.
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