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Авто

«Мерседес» раскрыл цены на самый огромный немецкий джип размером с ГАЗель

Длина нового Mercedes-Benz GLS достигает 5,2 метра

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GLS - самый крупный легковой автомобиль Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz раскрыл цены на внедорожник GLS нового поколения, самый большой автомобиль этой немецкой марки. Машина будет стоить от 6 900 000 до 7 600 000 рублей без дополнительного оборудования. GLS построен на полностью новой платформе MHA (Mercedes High Architecture), он является не только самым большим Mercedes, но и самым крупным «немцем», его длинна достигает  5207 мм - это больше, чем у конкурирующего BMW X7 (5151 мм), Volkswagen Teramont (5036 мм), Audi Q7 (5052 мм). 

«Мы уже заказы принимаем. В размерах увеличился, другая платформа, это не рестайлинг, это полностью смена модели, новый кузов, новое всё», - уточнил Павел Костенко, генеральный директор новосибирского дилерского центра Mercedes-Benz «СТС Автомобили».

Автомобиль предлагается с двумя моторам: дизельный GLS 400 d (2,9 литра, 330 л.с.), бензиновый GLS 450 (3 литра, 367 л.с.). Внедорожник оснащен пневматической подвеской, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом 4Matic+. В базовой версии доступны медиасистема MBUX с навигатором, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камера заднего вида, панорамная крыша, матричные светодиодные фары, автопарковщик. 

В богатых версиях добавляются мультиконтурные кресла с массажером, доводчики дверей, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, внешние подножки.

Ходовые комплектации GLS будут собираться на подмосковном заводе Mercedes-Benz, который был открыт лично Владимиром Путиным, поклонником этой марки. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (4)

25 июн 2019 в 21:23

Как нехорошо вышло.На работе премии лишили,не хватит значит денег эту машину купить......,а так хотееееееел......

25 июн 2019 в 21:23

Только собрался было подать заявку, но вовремя увидел- московская сборка. Нет уж, увольте.

People
25 июн 2019 в 21:18

Оно того стоит!