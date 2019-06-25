«Мерседес» раскрыл цены на самый огромный немецкий джип размером с ГАЗель

Mercedes-Benz раскрыл цены на внедорожник GLS нового поколения, самый большой автомобиль этой немецкой марки. Машина будет стоить от 6 900 000 до 7 600 000 рублей без дополнительного оборудования. GLS построен на полностью новой платформе MHA (Mercedes High Architecture), он является не только самым большим Mercedes, но и самым крупным «немцем», его длинна достигает 5207 мм - это больше, чем у конкурирующего BMW X7 (5151 мм), Volkswagen Teramont (5036 мм), Audi Q7 (5052 мм).

«Мы уже заказы принимаем. В размерах увеличился, другая платформа, это не рестайлинг, это полностью смена модели, новый кузов, новое всё», - уточнил Павел Костенко, генеральный директор новосибирского дилерского центра Mercedes-Benz «СТС Автомобили».