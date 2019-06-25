Трамвай № 13 врезался во внедорожник, который объезжал раскопанную улицу по трамвайным путям

На перекрёстке у стадиона «Спартак» в Центральном районе Новосибирска Volkswagen Tiguan врезался в трамвай, следующий по маршруту № 13 из-за того, что пытался объехать перекрытую улицу по трамвайным путям.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Дмитрий, который стал свидетелем аварии, ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина случаются уже второй день подряд.

«Начались дорожные работы, перекрыли всю улицу, хотя копают там не по всей ширине. В результате автомобили теперь ездят по трамвайным путям, хотя там движение запрещено и по встречном, и по попутном движении. Сейчас там авария, полностью стоит Фрунзе в обе стороны, Мичурина вся стоит до Гоголя. Автомобили попёрли по тротуару объезжать», — рассказал подробности Дмитрий.