Трамвай № 13 врезался во внедорожник, который объезжал раскопанную улицу по трамвайным путям

Фотографию ДТП опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»
Фото: act54 / Vk.com
На перекрёстке у стадиона «Спартак» в Центральном районе Новосибирска Volkswagen Tiguan врезался в трамвай, следующий по маршруту
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Дмитрий, который стал свидетелем аварии, ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина случаются уже второй день подряд.
«Начались дорожные работы, перекрыли всю улицу, хотя копают там не по всей ширине. В результате автомобили теперь ездят по трамвайным путям, хотя там движение запрещено и по встречном, и по попутном движении. Сейчас там авария, полностью стоит Фрунзе в обе стороны, Мичурина вся стоит до Гоголя. Автомобили попёрли по тротуару объезжать», — рассказал подробности Дмитрий.
По его словам, за соблюдением Правил дорожного движения на этом участке никто не следит. «Только знак повесили на перекрёстке, что тупик, но его, конечно, все игнорируют и просто едут», — заметил читатель.
Совсем недавно власти перекрывали другой участок улицы Мичурина — около «Центрального парка».