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Происшествия

Трамвай № 13 врезался во внедорожник, который объезжал раскопанную улицу по трамвайным путям

По словам читателя, такая авария происходит уже второй день подряд

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Фотографию ДТП опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

Фото: act54 / Vk.com

На перекрёстке у стадиона «Спартак» в Центральном районе Новосибирска Volkswagen Tiguan врезался в трамвай, следующий по маршруту № 13 из-за того, что пытался объехать перекрытую улицу по трамвайным путям.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Дмитрий, который стал свидетелем аварии, ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина случаются уже второй день подряд. 

«Начались дорожные работы, перекрыли всю улицу, хотя копают там не по всей ширине. В результате автомобили теперь ездят по трамвайным путям, хотя там движение запрещено и по встречном, и по попутном движении. Сейчас там авария, полностью стоит Фрунзе в обе стороны, Мичурина вся стоит до Гоголя. Автомобили попёрли по тротуару объезжать», — рассказал подробности Дмитрий. 

По его словам, за соблюдением Правил дорожного движения на этом участке никто не следит. «Только знак повесили на перекрёстке, что тупик, но его, конечно, все игнорируют и просто едут», — заметил читатель.

Совсем недавно власти перекрывали другой участок улицы Мичурина — около «Центрального парка».

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
25 июн 2019 в 20:24

Это конечно кашмар бедные водители там односторонее движение т.е. развернуться нельзя знака что проезда нет тоже нет. Стоит информационный о ремонтных работах а кирпича нет!
Собралась толпа машин.
А трамвай просто протаранил машину. Сама слышала как водитель трамвая орала на всю улицу что ремонт машины п...... отработает...
Люди от зависти и злобы с ума сходят

Врач
25 июн 2019 в 20:20

вижу тигуан, внедорожника не вижу

вопрос
25 июн 2019 в 20:08

Если запрещено движение, то там могут ездить только колхозаны на бугатти и паджеро..Новосибирцы люди законопослушные и ПДД знают, в отличии от кохозников типа пафнутия, который всю жизнь на телеге с лошадью проездил по деревне.