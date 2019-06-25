На Учительской предложили поставить памятник отцу с книгой

В сквере на Учительской в Калининском районе может появиться памятник отцу, читающему своему сыну книгу, — его предложил установить Фонд поддержки гражданских и социальных инициатив.

Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска сегодня, 25 июня. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.



Памятник хотят установить в самом центре сквера, который находится неподалёку от остановки «Учительская», на нечётной стороне улицы Богдана Хмельницкого. Скульптура выполнена в виде фигуры мужчины, сидящего на скамейке и читающего книгу своему сыну, который стоит за его спиной.