На Учительской предложили поставить памятник отцу с книгой

Памятник отцу может появиться на улице Учительской в небольшом сквере рядом с Новосибирским электротехническим колледжем
Фото: novo-sibirsk.ru
В сквере на Учительской в Калининском районе может появиться памятник отцу, читающему своему сыну книгу, — его предложил установить Фонд поддержки гражданских и социальных инициатив.
Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска сегодня, 25 июня. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.
Памятник хотят установить в самом центре сквера, который находится неподалёку от остановки «Учительская», на нечётной стороне улицы Богдана Хмельницкого. Скульптура выполнена в виде фигуры мужчины, сидящего на скамейке и читающего книгу своему сыну, который стоит за его спиной.
Как рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, памятнику предстоит пройти не только общественные слушания, но и рассмотрение на художественном совете.
«Нам постоянно присылают заявления. Мы должны постоянно принимать заявления. Другое дело, какое решение потом принимает художественный совет. Мы эту заявку в том числе приняли. После художественного совета, он выдаёт рекомендацию мэру на установку», — объяснила она.
Вчера вечером стало известно, что на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям. А 20 июня в Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком предложили поставить памятник Николаю Чудотворцу.