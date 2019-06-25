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Город

На Учительской предложили поставить памятник отцу с книгой

Скульптура может появиться в сквере рядом с электротехническим колледжем

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Памятник отцу может появиться на улице Учительской в небольшом сквере рядом с Новосибирским электротехническим колледжем 

Фото: novo-sibirsk.ru

В сквере на Учительской в Калининском районе может появиться памятник отцу, читающему своему сыну книгу, — его предложил установить Фонд поддержки гражданских и социальных инициатив.

Эскизы с местом установки памятника опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска сегодня, 25 июня. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.

Памятник хотят установить в самом центре сквера, который находится неподалёку от остановки «Учительская», на нечётной стороне улицы Богдана Хмельницкого. Скульптура выполнена в виде фигуры мужчины, сидящего на скамейке и читающего книгу своему сыну, который стоит за его спиной.

Как рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, памятнику предстоит пройти не только общественные слушания, но и рассмотрение на художественном совете.

«Нам постоянно присылают заявления. Мы должны постоянно принимать заявления. Другое дело, какое решение потом принимает художественный совет. Мы эту заявку в том числе приняли. После художественного совета, он выдаёт рекомендацию мэру на установку», — объяснила она.

Вчера вечером стало известно, что на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска поставили памятник друзьям. А 20 июня в Нарымском сквере рядом с Вознесенским кафедральным собором Новосибирска и цирком предложили поставить памятник Николаю Чудотворцу.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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25 июн 2019 в 20:06

книга прошлый век. папаша с айподом смотрится современнее

Точняк
25 июн 2019 в 19:47

А в Плотниково можно поставить памятник морской звезде....
И табличку с надписью: - Здесь проживает самый знаменитый человек Нсо, без мозга...
Поток туристов, пожелавших взглянуть на это чудо, будет огромен....

25 июн 2019 в 19:42

Для местной бюрократии было бы органичнее поставить памятник дедушке и внуку, смотрящим прямую линию президента по ТВ. Разумеется - на экране телевизора при памятнике непрерывная трансляция в записи.
:)