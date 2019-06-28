Солдат на БМП с Красного проспекта вылепили из пластилина

Макет воинов-афганцев на БМП: солдаты вылеплены из пластилина, машина — пенопластовая
Фото: Максим Александров
Новосибирский скульптор Максим Александров создал макет фигур воинов-афганцев, которые должны будут сидеть на БМП, установленном на аллее Красного проспекта.
«Макет был утверждён на собрании ветеранов боевых действий. Были утверждены позы, форма одежды снаряжение, оружие. Ко всему подошли очень ответственно: всё решалось голосованием. И сам БМП будет подвергнут лёгкой реставрации, потому что с него много чего поотрывали. Мне обещали оригинальные детали: подождём где-нибудь до августа, военные должны помочь с этим», — рассказал корреспонденту НГС скульптор Максим Александров.
По словам Александрова, макет воинов-интернационалистов выполнен из пластилина: три фигуры — целиком, механик-водитель — в виде бюста на люке машины. Масштаб вылепленных фигур — 1 к 10. Оригинальные будут изготовлены в полный человеческий рост из стали. Лица солдат, как пояснил скульптор, он лепил с реальных новосибирцев.
Сейчас началась работа над стальными фигурами воинов. Завершённая композиция из четырёх солдат на БМП должна появиться в конце аллеи Красного проспекта в октябре 2019 года.
В конце апреля НГС рассказал, что БМП пропала с Красного проспекта. Председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана в Новосибирске Евгений Яковенко тогда объяснил, что исчезновение машины было заранее запланировано: её увезли, чтобы доработать скульптурную композицию.
В начале 2019 года Максим Александров сплёл из кручёной оцинкованной сетки необычную скульптурную композицию для французского игрового комплекса под Ниццей.