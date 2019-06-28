Солдат на БМП с Красного проспекта вылепили из пластилина

«Макет был утверждён на собрании ветеранов боевых действий. Были утверждены позы, форма одежды снаряжение, оружие. Ко всему подошли очень ответственно: всё решалось голосованием. И сам БМП будет подвергнут лёгкой реставрации, потому что с него много чего поотрывали. Мне обещали оригинальные детали: подождём где-нибудь до августа, военные должны помочь с этим», — рассказал корреспонденту НГС скульптор Максим Александров.

Новосибирский скульптор Максим Александров создал макет фигур воинов-афганцев, которые должны будут сидеть на БМП, установленном на аллее Красного проспекта.

БМП, которую увезли с Красного проспекта, будет находиться в мастерской скульптора Максима Александрова, пока не обзаведётся фигурами четырёх солдат

По словам Александрова, макет воинов-интернационалистов выполнен из пластилина: три фигуры — целиком, механик-водитель — в виде бюста на люке машины. Масштаб вылепленных фигур — 1 к 10. Оригинальные будут изготовлены в полный человеческий рост из стали. Лица солдат, как пояснил скульптор, он лепил с реальных новосибирцев.

Пример руки, выполненной по той же технологии, по которой будут сделаны воины-афганцы

Сейчас началась работа над стальными фигурами воинов. Завершённая композиция из четырёх солдат на БМП должна появиться в конце аллеи Красного проспекта в октябре 2019 года.



В конце апреля НГС рассказал, что БМП пропала с Красного проспекта. Председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана в Новосибирске Евгений Яковенко тогда объяснил, что исчезновение машины было заранее запланировано: её увезли, чтобы доработать скульптурную композицию.



В начале 2019 года Максим Александров сплёл из кручёной оцинкованной сетки необычную скульптурную композицию для французского игрового комплекса под Ниццей.

