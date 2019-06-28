28 июня пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город

Солдат на БМП с Красного проспекта вылепили из пластилина

Макет будущего памятника одобрили новосибирские ветераны Афганистана

Поделиться

2 071
7 Обсудить

Макет воинов-афганцев на БМП: солдаты вылеплены из пластилина, машина — пенопластовая

Фото: Максим Александров

Новосибирский скульптор Максим Александров создал макет фигур воинов-афганцев, которые должны будут сидеть на БМП, установленном на аллее Красного проспекта.

«Макет был утверждён на собрании ветеранов боевых действий. Были утверждены позы, форма одежды снаряжение, оружие. Ко всему подошли очень ответственно: всё решалось голосованием. И сам БМП будет подвергнут лёгкой реставрации, потому что с него много чего поотрывали. Мне обещали оригинальные детали: подождём где-нибудь до августа, военные должны помочь с этим», — рассказал корреспонденту НГС скульптор Максим Александров.

БМП, которую увезли с Красного проспекта, будет находиться в мастерской скульптора Максима Александрова, пока не обзаведётся фигурами четырёх солдат 

По словам Александрова, макет воинов-интернационалистов выполнен из пластилина: три фигуры — целиком, механик-водитель — в виде бюста на люке машины. Масштаб вылепленных фигур — 1 к 10. Оригинальные будут изготовлены в полный человеческий рост из стали. Лица солдат, как пояснил скульптор, он лепил с реальных новосибирцев.

Пример руки, выполненной по той же технологии, по которой будут сделаны воины-афганцы

Сейчас началась работа над стальными фигурами воинов. Завершённая композиция из четырёх солдат на БМП должна появиться в конце аллеи Красного проспекта в октябре 2019 года.

В конце апреля НГС рассказал, что БМП пропала с Красного проспекта. Председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана в Новосибирске Евгений Яковенко тогда объяснил, что исчезновение машины было заранее запланировано: её увезли, чтобы доработать скульптурную композицию. 

В начале 2019 года Максим Александров сплёл из кручёной оцинкованной сетки необычную скульптурную композицию для французского игрового комплекса под Ниццей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ветераны Афганистанапамятники

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк
28 июн 2019 в 11:26

в афгане наш директор воевал, ветеран

Точняк
28 июн 2019 в 11:26

Директор сказал, что установит фигуру в полный рост самого лучшего работника чопа, прямо на территории чопа

Точняк (медонос для троллей)
28 июн 2019 в 11:32

Надо почаще вспоминать о ветеранах, не только раз в году. Честь и хвала!