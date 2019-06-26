Новосибирец оказался на острове за полярным кругом и открыл древний кинотеатр

Шпицберген — норвежский архипелаг, но с начала XX века советская, а после российская компания «Арктикуголь» владела шахтами на одном из островов
Фото: Станислав Шуберт
Новосибирец Станислав Шуберт восстановил киноклуб в заброшенном российском посёлке Пирамида на Шпицбергене — раньше здесь добывали уголь, но в 1998 году шахтёрский посёлок законсервировали.
«На Шпицбергене находятся два российский посёлка ещё с советских времён — Баренцбург и Пирамида. В Баренцбурге до сих пор работает шахта, в основном живут шахтёры. В последнее время развивается арктический туризм — у компании "Арктикуголь" есть свой центр арктического туризма. Сюда приезжают в основном европейцы, но есть и российские туристы, им устраивают экскурсии по полярным посёлкам», — рассказывает Станислав Шуберт.
Новосибирец отправился на Шпицберген, узнав, что там ищут киномеханика, который бы смог наладить оборудование и разобрать киноархивы острова.
«Была тут официантка Саша Макарова, оказалось, что она киномеханик, закончила техникум. Ребята перевезли проекторы из Баренцбурга в Пирамиду, но ничего сперва не запустилось. Искали специалистов, кто бы смог это возродить», — добавил Шуберт.
«Пирамида чем интересна — одно время посёлок был заброшен, в 98-м году был законсервирован. Шахту закрыли, производство закончилось. Какое-то время посёлок был, почти как Припять, заброшен, но приезжали, поддерживали и не разграбили совсем, — объясняет новосибирский режиссёр. — В Баренцбурге и Пирамиде были КСК — культурно-спортивный комплекс, где был совмещён спортивный зал и дом культуры. Там были спортивные секции, кружки, самодеятельность и кинозалы. Все фильмы, которые шли в советском кинопрокате, их присылали даже сюда на Шпицберген. Это были такие элитные северные посёлки, ведь тут Норвегия, иностранцы — была пропаганда, что всё хорошо и "Наша цель — коммунизм". Там установлен самый северный бюст Ленина. Было хорошее снабжение, в том числе фильмами. А что тут ещё делать в полярную ночь? Единственное развлечение — кино».
После консервации Пирамиды техника, инструменты, киноплёнки и прочие вещи остались там — в условиях севера они отлично уцелели.
«В Баренцбурге и Пирамиде примерно 1,5 тысячи фильмов. На материке многие плёнки не сохранились — их либо сжигали, как в Новосибирске фильмобазу, либо испортились плёнки. Вывозить их было некуда, они там пролежали без отопления, без всего. Благодаря тому, что на Шпицбергене холодно и достаточно сухо, нет сильной влажности, температура постоянно холодная, плёнка сохранилась хорошо. Как есть хранилище семян в норвежской части — "Хранилище Судного дня" — они хранят все семена растений и культур, которые могут понадобиться человеку на случай катастроф или ядерной войны, а тут интересная история, что сохранились фильмы, всевозможные кинохроники, киножурналы "Новости дня", "Советский спорт", фильмы о севере. Благодаря холодным условиям всё сохранилось, не разложилось. Вдобавок нет насекомых и грибков — идеальные условия хранения», — описывает свои находки Станислав.
По словам Шуберта, в кинохранилище ещё есть много советских фильмов на норвежском языке — их специально присылали для пропаганды советской идеологии норвежцам. Сейчас их показывают иностранным туристам.
Кстати, сохранившийся на Шпицбергене фильм «Солярис» Андрея Тарковского, напечатан на Новосибирской кинокопировальной фабрике.
Как рассказывает Станислав Шуберт, сейчас россияне вновь заселяют Шпицберген, сейчас туда приехало много строителей — для них и туристов он уже провёл первые кинопоказы.
«22 июня я уже проводил мероприятие, посвящённое годовщине начала войны. Была русская группа туристов и местные рабочие, все собрались, ведь в Пирамиде нет ни телевидения, ни интернета, ни мобильной связи, только кино. Я показывал полностью двухсерийный фильм "Они сражались за родину" — на широком экране совсем другое ощущение, чем если смотреть на ноутбуке или по телевизору. Всё-таки это кино, которое снято и напечатано в то время, когда оно шло в прокате при жизни режиссёра, и мы можем его также посмотреть. Причём в атмосфере заброшенного города, который по сути является памятником советской эпохе», — рассказал Станислав Шуберт о первом показе в кинозале.
Новосибирские режиссёры и кинооператоры регулярно отправляются на съёмки далеко на север. Два года назад новосибирец Никита Колесов снял фильм об экспедиции геологов к островам архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане — они три недели провели на исследовательском судне «Профессор Молчанов».