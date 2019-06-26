Новосибирец оказался на острове за полярным кругом и открыл древний кинотеатр

Шпицберген — норвежский архипелаг, но с начала XX века советская, а после российская компания «Арктикуголь» владела шахтами на одном из островов

Новосибирец Станислав Шуберт восстановил киноклуб в заброшенном российском посёлке Пирамида на Шпицбергене — раньше здесь добывали уголь, но в 1998 году шахтёрский посёлок законсервировали.

«На Шпицбергене находятся два российский посёлка ещё с советских времён — Баренцбург и Пирамида. В Баренцбурге до сих пор работает шахта, в основном живут шахтёры. В последнее время развивается арктический туризм — у компании "Арктикуголь" есть свой центр арктического туризма. Сюда приезжают в основном европейцы, но есть и российские туристы, им устраивают экскурсии по полярным посёлкам», — рассказывает Станислав Шуберт.

Шпицберген находится на 78-й северной параллели далеко за Северным полярным кругом Фото: Станислав Шуберт

Новосибирец отправился на Шпицберген, узнав, что там ищут киномеханика, который бы смог наладить оборудование и разобрать киноархивы острова.

«Была тут официантка Саша Макарова, оказалось, что она киномеханик, закончила техникум. Ребята перевезли проекторы из Баренцбурга в Пирамиду, но ничего сперва не запустилось. Искали специалистов, кто бы смог это возродить», — добавил Шуберт.



В таких малоэтажных домах жили шахтёры Шпицбергена Фото: Станислав Шуберт

«Пирамида чем интересна — одно время посёлок был заброшен, в 98-м году был законсервирован. Шахту закрыли, производство закончилось. Какое-то время посёлок был, почти как Припять, заброшен, но приезжали, поддерживали и не разграбили совсем, — объясняет новосибирский режиссёр. — В Баренцбурге и Пирамиде были КСК — культурно-спортивный комплекс, где был совмещён спортивный зал и дом культуры. Там были спортивные секции, кружки, самодеятельность и кинозалы. Все фильмы, которые шли в советском кинопрокате, их присылали даже сюда на Шпицберген. Это были такие элитные северные посёлки, ведь тут Норвегия, иностранцы — была пропаганда, что всё хорошо и "Наша цель — коммунизм". Там установлен самый северный бюст Ленина. Было хорошее снабжение, в том числе фильмами. А что тут ещё делать в полярную ночь? Единственное развлечение — кино».



Дом культуры в Пирамиде и самый северный памятник Ленину — на 78,6 градуса северной широты Фото: Станислав Шуберт

После консервации Пирамиды техника, инструменты, киноплёнки и прочие вещи остались там — в условиях севера они отлично уцелели. «В Баренцбурге и Пирамиде примерно 1,5 тысячи фильмов. На материке многие плёнки не сохранились — их либо сжигали, как в Новосибирске фильмобазу, либо испортились плёнки. Вывозить их было некуда, они там пролежали без отопления, без всего. Благодаря тому, что на Шпицбергене холодно и достаточно сухо, нет сильной влажности, температура постоянно холодная, плёнка сохранилась хорошо. Как есть хранилище семян в норвежской части — "Хранилище Судного дня" — они хранят все семена растений и культур, которые могут понадобиться человеку на случай катастроф или ядерной войны, а тут интересная история, что сохранились фильмы, всевозможные кинохроники, киножурналы "Новости дня", "Советский спорт", фильмы о севере. Благодаря холодным условиям всё сохранилось, не разложилось. Вдобавок нет насекомых и грибков — идеальные условия хранения», — описывает свои находки Станислав.

Белых медведей здесь больше, чем людей, — Шуберт увидел полярного хищника в первый же день Фото: Станислав Шуберт

По словам Шуберта, в кинохранилище ещё есть много советских фильмов на норвежском языке — их специально присылали для пропаганды советской идеологии норвежцам. Сейчас их показывают иностранным туристам.



По посёлку смело разгуливают северные олени Фото: Станислав Шуберт

Техника много лет стояла без дела — запустить её оказалось непросто Фото: Станислав Шуберт

Среди находок есть «Солярис» Андрея Тарковского — эту копию ленты сделали в Новосибирске Фото: Станислав Шуберт



Кстати, сохранившийся на Шпицбергене фильм «Солярис» Андрея Тарковского, напечатан на Новосибирской кинокопировальной фабрике.

По словам Станислава Шуберта, сейчас российские компании возвращаются на Шпицберген Фото: Станислав Шуберт

Как рассказывает Станислав Шуберт, сейчас россияне вновь заселяют Шпицберген, сейчас туда приехало много строителей — для них и туристов он уже провёл первые кинопоказы.

Также на Шпицбергене расположено Всемирное семенохранилище ООН Фото: Станислав Шуберт

«22 июня я уже проводил мероприятие, посвящённое годовщине начала войны. Была русская группа туристов и местные рабочие, все собрались, ведь в Пирамиде нет ни телевидения, ни интернета, ни мобильной связи, только кино. Я показывал полностью двухсерийный фильм "Они сражались за родину" — на широком экране совсем другое ощущение, чем если смотреть на ноутбуке или по телевизору. Всё-таки это кино, которое снято и напечатано в то время, когда оно шло в прокате при жизни режиссёра, и мы можем его также посмотреть. Причём в атмосфере заброшенного города, который по сути является памятником советской эпохе», — рассказал Станислав Шуберт о первом показе в кинозале.

Шуберт починил кинопроекторы «Мир-3А» 1989 года выпуска Фото: Станислав Шуберт

Самый северный кинотеатр в мире ожил благодаря стараниям новосибирца Фото: Станислав Шуберт