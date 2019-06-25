На ремонт разрушенного корпуса НГТУ потратят 230 миллионов

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в конце прошлой недели. Согласно документам, реконструкцию проведут в здании пятого корпуса на проспекте Карла Маркса, 20. Как объяснил корреспонденту НГС проректор по науке НГТУ Алексей Вострецов, сейчас это здание находится в аварийном состоянии.

В Новосибирском государственном техническом университете создадут новый технопарк, где будут вести исследования мирового уровня. Для этого руководство вуза заказало ремонт аварийного здания за 230 миллионов рублей.

«Мы обратились в министерство наше [с просьбой]. Оно разрешило нам реконструировать это здание таким образом, чтобы там можно было разместить современные лаборатории, научно-образовательные центры и центры коллективного пользования. Площадь этого [здания] при модернизации будет увеличена фактически в два раза — повысится этажность, появится пристройка», — говорит он.

По словам Вострецова, в появившемся здании будут размещены научные коллективы, которые смогут вести исследования на новейшем оборудовании. Проректор уверяет, что для работы в этих коллективах будут привлекать студентов и аспирантов НГТУ.

«В частности, это будут нанотехнологический центр, центр прототипирования, лаборатория реставрации раритетных самолётов, лаборатория квантовой криогенной электроники, институт силовой электроники и другие подразделения. До конца, кто там будет, неясно, мы будем размещать подразделения на конкурсной основе», — рассказал Вострецов.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.