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Образование

На ремонт разрушенного корпуса НГТУ потратят 230 миллионов

В здании после ремонта откроют технопарк для студентов и аспирантов

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Руководство вуза заказало ремонт аварийного здания за 230 миллионов рублей

Фото:  Юрий Лобанов

В Новосибирском государственном техническом университете создадут новый технопарк, где будут вести исследования мирового уровня. Для этого руководство вуза заказало ремонт аварийного здания за 230 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в конце прошлой недели. Согласно документам, реконструкцию проведут в здании пятого корпуса на проспекте Карла Маркса, 20. Как объяснил корреспонденту НГС проректор по науке НГТУ Алексей Вострецов, сейчас это здание находится в аварийном состоянии.

«Мы обратились в министерство наше [с просьбой]. Оно разрешило нам реконструировать это здание таким образом, чтобы там можно было разместить современные лаборатории, научно-образовательные центры и центры коллективного пользования. Площадь этого [здания] при модернизации будет увеличена фактически в два раза — повысится этажность, появится пристройка», — говорит он.

По словам Вострецова, в появившемся здании будут размещены научные коллективы, которые смогут вести исследования на новейшем оборудовании. Проректор уверяет, что для работы в этих коллективах будут привлекать студентов и аспирантов НГТУ.

«В частности, это будут нанотехнологический центр, центр прототипирования, лаборатория реставрации раритетных самолётов, лаборатория квантовой криогенной электроники, институт силовой электроники и другие подразделения. До конца, кто там будет, неясно, мы будем размещать подразделения на конкурсной основе», — рассказал Вострецов.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (15)

я не робот
25 июн 2019 в 18:20

Короче акценты в статье ясны. Кликбейтный заголовок, чтобы креакнуть хайпца, если вы понимаете о чем я. И совершенно игнорируется результат полученных вложений.

Студент
25 июн 2019 в 18:19

А ведь 15 лет назад там теплилась жизнь и по крупинкам занимались наукой, а сейчас? И что там за 230 то сделают, только косметический ремонт.

25 июн 2019 в 18:35

НГТУ. НЭТИ. НГПУ. НКВД.
Аббревиатуры задолбали.