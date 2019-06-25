На Большой большие пробки: потоп в колодцах привёл к двухнедельным заторам в Ленинском районе

Сейчас светофор работает в режиме жёлтого мигающего сигнала
Фото: google.com/maps
В мэрии Новосибирска объяснили, почему на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе уже больше двух недель некорректно работает светофор. Ежедневно тут собираются большие пробки, а дорожная ситуация усложняется еще и глубокими ямами в асфальте.
Видео со светофором, который мигает жёлтым светом, в редакцию НГС прислал читатель. Из его объяснений следует, что светофор не работает уже больше двух недель. Ситуацию усугубляет плохое состояние дорожного покрытия.
Видео предоставлено читателем НГС
«Некорректная работа светофора связана с неисправностью кабеля, который проходит через затопленные в настоящее время колодцы связи. Светофор будет приведен в нормативное состояние силами МБУ "Городской центр организации дорожного движения" в кратчайшие сроки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Ранее в мэрии начали искать деньги на светофоры для двух пешеходных переходов в Академгородке. В частности, власти планируют установить светофор на проспекте Академика Лаврентьева, 16 (у остановки «Институт гидродинамики»), где в начале июня произошло смертельное ДТП со школьником.