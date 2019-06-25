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Дороги и транспорт

На Большой большие пробки: потоп в колодцах привёл к двухнедельным заторам в Ленинском районе

Светофор мигает жёлтым недалеко от перекрёстка со 2-й Станционной

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Сейчас светофор работает в режиме жёлтого мигающего сигнала  

Фото: google.com/maps

В мэрии Новосибирска объяснили, почему на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе уже больше двух недель некорректно работает светофор. Ежедневно тут собираются большие пробки, а дорожная ситуация усложняется еще и глубокими ямами в асфальте. 

Видео со светофором, который мигает жёлтым светом, в редакцию НГС прислал читатель. Из его объяснений следует, что светофор не работает уже больше двух недель. Ситуацию усугубляет плохое состояние дорожного покрытия.

Видео предоставлено читателем НГС

«Некорректная работа светофора связана с неисправностью кабеля, который проходит через затопленные в настоящее время колодцы связи. Светофор будет приведен в нормативное состояние силами МБУ "Городской центр организации дорожного движения" в кратчайшие сроки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На момент публикации новости к перекрёстку Большой и 2-й Станционной тоже тянулась внушительная пробка

Ранее в мэрии начали искать деньги на светофоры для двух пешеходных переходов в Академгородке. В частности, власти планируют установить светофор на проспекте Академика Лаврентьева, 16 (у остановки «Институт гидродинамики»), где в начале июня произошло смертельное ДТП со школьником. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (13)

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25 июн 2019 в 16:55

Как то эти два словосочетания "больше двух недель" и "кратчайшие сроки" не вяжутся между собой. Нет хозяина в городе, хоть и была надежда на Локтя.
Хоть и голосовали мы за Локтя (точнее против "СамоРастает"), а ситуация в городе лучше не стало. Очень грустно все это, очередной раз убеждаюсь что толку от выборов никаких...

Доска
25 июн 2019 в 16:56

Мэрия две недели не может светофор починить. Если честно, позорная ситуация для огромного мегаполиса. Должны были в течение суток сделать

Фига
25 июн 2019 в 16:55

Почему мэрия совсем не следит за порядком в городе?