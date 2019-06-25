На Большой большие пробки: потоп в колодцах привёл к двухнедельным заторам в Ленинском районе

В мэрии Новосибирска объяснили, почему на перекрёстке улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе уже больше двух недель некорректно работает светофор. Ежедневно тут собираются большие пробки, а дорожная ситуация усложняется еще и глубокими ямами в асфальте.

Видео со светофором, который мигает жёлтым светом, в редакцию НГС прислал читатель. Из его объяснений следует, что светофор не работает уже больше двух недель. Ситуацию усугубляет плохое состояние дорожного покрытия.