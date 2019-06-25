С вениками и запахом рыбы: на Советской заново откроют «Фёдоровские бани»

«Фёдоровские бани» на улице Советской в центре Новосибирска практически заново отстроили — открытие уже запланировано на конец августа. Пока будет работать только мужской зал с тремя парными и массажным салоном. Владельцы бань говорят, что в новой бане будет пахнуть рыбой и вениками. Женский зал откроют к Новому году — туда хотят переманить любительниц SPA. Как выглядят отремонтированные залы культовых «Фёдоровских бань», какие тарифы будут для посетителей и можно ли приходить в новую баню со своими вениками — в материале НГС.



Ещё не открывшиеся бани выглядят стерильно. На фото — зал для отдыха Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Фёдоровские бани» — одни из первых в Новосибирске. Больше 100 лет назад их построил бывший кондуктор Сибирской железной дороги, ставший предпринимателем, Зиновий Фёдоров. Баня находилась в собственном доме Фёдорова на углу Советской и Фрунзе (тогда она называлась улицей Вагановской. — Прим. ред.). Это место стало культовым для Новосибирска. Кроме самого здания, новосибирцы знают место напротив него — даже когда бани закрылись, там всё равно продавали и продают веники.



«Фёдоровские бани» стали уже вторыми публичными банями, которые полностью отремонтировали в последние годы. На Каменской прошлой весной открыли «Сандуны». На фото — помывочная «Фёдоровских бань» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Бани закрыли на реконструкцию в 2011 году. Сначала городские власти передали здание частной компании по договору концессии. Реставрировать здание собственники компании отказались, сославшись на аварийность фундамента. В итоге договор переоформили с концессионного на инвестиционный, по которому муниципалитету принадлежит часть площади здания. В 2013 году начался снос прежнего здания бань. Инвестором стала компания «Новосибирск Строй Монтаж». К 2015 году они должны были построить 6-этажное здание, но стройка заморозилась. В 2017 году собственник решил продать 4 этажа здания — помещения оценивали в 180 миллионов рублей.



В мужском зале три парных Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас «Фёдоровские бани» почти достроили. По словам собственника компании-инвестора Дениса Левина, известного своими проектами «Мыловар» и «Паровозов», остались штрихи — сделать декор и завезти мебель. Культовые бани, по его словам, будут полностью готовы к открытию к концу августа.



Кресла будут сделаны из влагостойкой гнутой фанеры Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Бани займут первый и цокольный этажи — в общей сложности 1200 квадратных метров. В цокольном будут подсобные помещения, в том числе прачечная и кухня. На первом этаже — гардероб, зал отдыха, парилки и помывочные.



В помывочной сделали зону для мыльного массажа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В зале закончился черновой ремонт. На стенах плитка — «кабанчик», в зале стоит деревянное кресло — примерно так будет выглядеть мебель для посетителей. «Здесь мы раздеваемся, проходим в зал отдыха, где 90 посадочных мест, — показал комнаты мужского зала владелец "Фёдоровских бань". — Здесь должно быть шумно, пахнуть немного рыбой, вениками».



Ремонт должны закончить до конца августа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Со своими вениками, подчеркнул Денис Левин, приходить можно. Можно даже брать, например, фрукты и термос с чаем. Но более серьезные блюда заказывать надо на месте — в бане будет своя кухня.



На теме веников, которыми десятилетиями торгуют возле «Фёдоровских бань», мэр Анатолий Локоть решил остановиться поподробнее. «Это долгожданный комплекс, мне пришлось пережить немало неприятных минут именно из-за того, что он "замерзал", и два года назад должен был быть запущен. "Фёдоровские бани" — это бренд. Именно здесь находится один из самых главных пунктов продажи веников. И одних из лучших веников по молве. У меня просьба такая — те, кто работают напротив, просьба найти с ними общий язык», — предложил Локоть. По словам собственника компании, по этому поводу есть уже «устная договорённость», и торговцев с вениками трогать не будут.



Сделали в «Фёдоровских банях» и отдельную массажную комнату Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В мужском зале большая помывочная без всяких перегородок и закутков. В середине небольшая комнатка для массажа и санузел. В зале три парных. «Для сталеваров — это 100–105 градусов. Индивидуальная парилка — когда парильщик забирает гостя и парит его. И 75-80 градусов, мягкий пар», — рассказал Денис Левин.



Окна во всю стену обещают задекорировать Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Помещение помывочной очень светлое, окна — во всю стену. В ответ на реплику мэра о том, что «аквариум не нужен», Левин объяснил, что такие окна достались им по наследству, их планируют «подтонировать, задекорировать», чтобы сохранить максимальное пространство.



В бане не будет перегородок и вип-комнат Фото: Ольга Бурлакова / НГС