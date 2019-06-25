25 июня вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 62.91
eur 71.60
Город
Фоторепортаж

С вениками и запахом рыбы: на Советской заново откроют «Фёдоровские бани»

НГС побывал в культовых банях после ремонта и узнал, что за торговцев вениками вступился мэр

Поделиться

3 130
28 Обсудить

Все новости

Все новости

Реконструкция «Фёдоровских бань» началась в 2011 году. Прежнее вековое здание практически снесли и построили новое

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Фёдоровские бани» на улице Советской в центре Новосибирска практически заново отстроили — открытие уже запланировано на конец августа. Пока будет работать только мужской зал с тремя парными и массажным салоном. Владельцы бань говорят, что в новой бане будет пахнуть рыбой и вениками. Женский зал откроют к Новому году — туда хотят переманить любительниц SPA. Как выглядят отремонтированные залы культовых «Фёдоровских бань», какие тарифы будут для посетителей и можно ли приходить в новую баню со своими вениками — в материале НГС. 

Ещё не открывшиеся бани выглядят стерильно. На фото — зал для отдыха

«Фёдоровские бани» — одни из первых в Новосибирске. Больше 100 лет назад их построил бывший кондуктор Сибирской железной дороги, ставший предпринимателем, Зиновий Фёдоров. Баня находилась в собственном доме Фёдорова на углу Советской и Фрунзе (тогда она называлась улицей Вагановской. — Прим. ред.). Это место стало культовым для Новосибирска. Кроме самого здания, новосибирцы знают место напротив него — даже когда бани закрылись, там всё равно продавали и продают веники.

«Фёдоровские бани» стали уже вторыми публичными банями, которые полностью отремонтировали в последние годы. На Каменской прошлой весной открыли «Сандуны». На фото — помывочная «Фёдоровских бань»

Бани закрыли на реконструкцию в 2011 году. Сначала городские власти передали здание частной компании по договору концессии. Реставрировать здание собственники компании отказались, сославшись на аварийность фундамента. В итоге договор переоформили с концессионного на инвестиционный, по которому муниципалитету принадлежит часть площади здания. В 2013 году начался снос прежнего здания бань. Инвестором стала компания «Новосибирск Строй Монтаж». 

К 2015 году они должны были построить 6-этажное здание, но стройка заморозилась. В 2017 году собственник решил продать 4 этажа здания — помещения оценивали в 180 миллионов рублей.

В мужском зале три парных

Сейчас «Фёдоровские бани» почти достроили. По словам собственника компании-инвестора Дениса Левина, известного своими проектами «Мыловар» и «Паровозов», остались штрихи — сделать декор и завезти мебель. Культовые бани, по его словам, будут полностью готовы к открытию к концу августа.

Кресла будут сделаны из влагостойкой гнутой фанеры

Бани займут первый и цокольный этажи — в общей сложности 1200 квадратных метров. В цокольном будут подсобные помещения, в том числе прачечная и кухня. На первом этаже — гардероб, зал отдыха, парилки и помывочные.

В помывочной сделали зону для мыльного массажа

В зале закончился черновой ремонт. На стенах плитка — «кабанчик», в зале стоит деревянное кресло — примерно так будет выглядеть мебель для посетителей. 

«Здесь мы раздеваемся, проходим в зал отдыха, где 90 посадочных мест, — показал комнаты мужского зала владелец "Фёдоровских бань". — Здесь должно быть шумно, пахнуть немного рыбой, вениками».

Ремонт должны закончить до конца августа

Со своими вениками, подчеркнул Денис Левин, приходить можно. Можно даже брать, например, фрукты и термос с чаем. Но более серьезные блюда заказывать надо на месте — в бане будет своя кухня.

На теме веников, которыми десятилетиями торгуют возле «Фёдоровских бань», мэр Анатолий Локоть решил остановиться поподробнее. «Это долгожданный комплекс, мне пришлось пережить немало неприятных минут именно из-за того, что он "замерзал", и два года назад должен был быть запущен. "Фёдоровские бани" — это бренд. Именно здесь находится один из самых главных пунктов продажи веников. И одних из лучших веников по молве. У меня просьба такая — те, кто работают напротив, просьба найти с ними общий язык», — предложил Локоть.

По словам собственника компании, по этому поводу есть уже «устная договорённость», и торговцев с вениками трогать не будут.

Сделали в «Фёдоровских банях» и отдельную массажную комнату

В мужском зале большая помывочная без всяких перегородок и закутков. В середине небольшая комнатка для массажа и санузел. В зале три парных. «Для сталеваров — это 100–105 градусов. Индивидуальная парилка — когда парильщик забирает гостя и парит его. И 75-80 градусов, мягкий пар», — рассказал Денис Левин.

Окна во всю стену обещают задекорировать

Помещение помывочной очень светлое, окна — во всю стену. В ответ на реплику мэра о том, что «аквариум не нужен», Левин объяснил, что такие окна достались им по наследству, их планируют «подтонировать, задекорировать», чтобы сохранить максимальное пространство.

В бане не будет перегородок и вип-комнат

По словам Дениса Левина, два будних дня в неделю будут социальными — стоимость посещения будет по муниципальному тарифу общественных бань — 105 рублей в час. В остальные дни — от 450 до 1200 рублей за два часа. Дети до 12 лет — бесплатно, сказал Левин. 

Женский зал будет готов к Новому году. Он рассчитан на 45 мест. По подсчётам собственника, в месяц баню может посещать порядка 6 тысяч человек.

«Общественные бани — это сегодня больше мужской формат, вот мы делаем всё для того, чтобы женщины от SPA переходили к русским традициям, к русским баням. Мы над этим работаем», — подчеркнул бизнесмен, добавив, что в бане будут деревянные бассейны и купели. 

В прошлом году в Новосибирске открылись общественные бани «Сандуны Сибирь» — на открытие приезжали депутаты и каскадёры

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Фёдоровские банипубличные бани

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (28)

Вовчик1955
25 июн 2019 в 17:44

Нам, новосибирцам, не нужны эти бани

нюша
25 июн 2019 в 18:05

..практически снесли... Да снесли полностью и котлованище огромный врыли.
..в бане будет своя кухня... Это что, будет баня-ресторан? У нас уже везде стали принимать пищу , остались только общественные туалеты задействовать.

Фото пользователя
25 июн 2019 в 18:05

Дома мыться надо. А не собирать заразу в общественных банях.