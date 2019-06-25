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Бизнес
Народная премия НГС

Это было незабываемо: показываем финальный ролик с «Народной премии НГС» с Иваном Ургантом

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Иван Ургант во время церемонии предложил директору проекта термальные комплексы «Мира Термы» Елене Шуровой профинансировать поход в комплекс для бабы Зои из Академгородка, чтобы сделать ей такой подарок, и они согласились

Фото: Алексей Цилер

Новосибирский режиссер Ирек Ибатулин презентовал видео с лучшими моментами «Народной премии НГС», церемонию награждения которой вёл в НОВАТе Иван Ургант 31 мая. За лучший бизнес города в разных номинациях проголосовали более 60 тысяч человек и именно новосибирцы выбрали 10 лучших компаний города.

Ирек Ибатуллин также снял ролики об известных новосибирцах, которые выходили на сцену для того, чтобы наградить лучшие компании. Сегодня мы предлагаем вам еще раз вспомнить нашу масштабную церемонию и самые яркие ее моменты. 

«Народная премия НГС» проходила в Новосибирске второй раз

Кстати, все 100 новосибирских компаний, вышедших в финал, получили дипломы номинантов «Народной премии НГС».

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КОММЕНТАРИИ (3)

Рашн жупел
25 июн 2019 в 16:29

"Это было незабываемо"
Так обычно женщине говорят. Но не сайту. В крайнем случае сайту для взрослых ватников.

блин
25 июн 2019 в 16:21

...я уже забыл