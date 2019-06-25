Это было незабываемо: показываем финальный ролик с «Народной премии НГС» с Иваном Ургантом

Новосибирский режиссер Ирек Ибатулин презентовал видео с лучшими моментами «Народной премии НГС», церемонию награждения которой вёл в НОВАТе Иван Ургант 31 мая. За лучший бизнес города в разных номинациях проголосовали более 60 тысяч человек и именно новосибирцы выбрали 10 лучших компаний города.

Ирек Ибатуллин также снял ролики об известных новосибирцах, которые выходили на сцену для того, чтобы наградить лучшие компании. Сегодня мы предлагаем вам еще раз вспомнить нашу масштабную церемонию и самые яркие ее моменты.

