Травников: скандал в клинике Мешалкина испортит имидж новосибирской медицины

Скандал в клинике Мешалкина, связанный с задержанием бывшего директора медцентра Александра Караськова и его супруги, по мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, отразится на репутации всей новосибирской медицины. «Конечно же, такая история, которую мы наблюдаем в НИИТО и клинике Мешалкина, конечно, повлияет негативно на развитие этой отрасли. Во-первых, это имиджевый удар определённый, во-вторых, это потеря времени на смену руководителя, на его вхождение в курс дела, принятия решений. Но мы надеемся, что эта задержка она не будет критичная и для развития отрасли, для развития предприятий партнёров центра имени Мешалкина», — заявил Андрей Травников.

Он уточнил, что правительство сопровождает два крупных проекта, связанных с клиникой Мешалкина. «Это собственное развитие этого центра, в рамках федеральной программы, <…> второе — это совместный проект НГУ, центра имени Мешалкина и корпорации Ростех по развитию радиомедицины. Конечно, ещё раз повторяю, какая-то пауза возникнет в связи со сменой руководства, будем стараться, чтобы эта пауза не была критичной», — сказал губернатор. Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области.

Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части.

Сейчас клинику возглавляет кардиохирург Александр Чернявский. Согласно приказу, Чернявский будет в статусе и.о. до начала сентября 2019 года. Чернявский пообещал, что создаст оптимальные условия для развития клиники.