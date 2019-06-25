Травников: скандал в клинике Мешалкина испортит имидж новосибирской медицины

Скандал в Мешалкина отразится на репутации всей новосибирской медицины
Фото: Мария Морсина / НГС
Скандал в клинике Мешалкина, связанный с задержанием бывшего директора медцентра Александра Караськова и его супруги, по мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, отразится на репутации всей новосибирской медицины.
«Конечно же, такая история, которую мы наблюдаем в НИИТО и клинике Мешалкина, конечно, повлияет негативно на развитие этой отрасли. Во-первых, это имиджевый удар определённый, во-вторых, это потеря времени на смену руководителя, на его вхождение в курс дела, принятия решений. Но мы надеемся, что эта задержка она не будет критичная и для развития отрасли, для развития предприятий партнёров центра имени Мешалкина», — заявил Андрей Травников.
Он уточнил, что правительство сопровождает два крупных проекта, связанных с клиникой Мешалкина.
«Это собственное развитие этого центра, в рамках федеральной программы, <…> второе — это совместный проект НГУ, центра имени Мешалкина и корпорации Ростех по развитию радиомедицины. Конечно, ещё раз повторяю, какая-то пауза возникнет в связи со сменой руководства, будем стараться, чтобы эта пауза не была критичной», — сказал губернатор.
Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали в начале июня. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области.
Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части.
Сейчас клинику возглавляет кардиохирург Александр Чернявский. Согласно приказу, Чернявский будет в статусе и.о. до начала сентября 2019 года. Чернявский пообещал, что создаст оптимальные условия для развития клиники.
На прошлой неделе Минздрав РФ отчитался об итогах весенней проверки новосибирской клиники Мешалкина, которую тогда ещё возглавлял Александр Караськов, — ведомство выяснило, что в клинике экономили на зарплатах врачей и бухгалтеров.